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Premios XEA de la asociación de empresarios de Ames: estos son los comercios y locales hosteleros más destacados

Entre los galardonados, Churrería Jorge, Restaurante Tivolino, os Biosbardos y Rueiro Clínica Dental

La entidad también decidió otorgar un reconocimiento especial, que recayó en Ferro e Novio Avogados

Autoridades, socios y comerciantes galardonados con los premios XEA

Autoridades, socios y comerciantes galardonados con los premios XEA / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Asociación de Empresarios de Ames (XEA) celebró en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns la tercera edición de los Premios XEA. Se trata de un evento de reconocimiento al trabajo del comercio, la hostelería y los servicios locales, y que este año encumbró en categoría Comercio a Churrería Jorge; en Hostalaría, al Restaurante Tivolino; en Servizos, a Biosbardos, en Saúde-Beleza, a Rueiro Clínica Dental; y con el Premio Especial XEA se reconoció a Ferro e Novio Avogados.

El acto congregó a cerca de cien personas, la mayoría de ellas socios, a los que también se unieron las edilas de Promoción Económica, Servizos Económicos e Deportes; el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto; así como representantes de los grupos políticos de la Corporación. La jornada dio comienzo con la actuación musical de Adrián Costa, que creó el ambiente perfecto para dar paso a la bienvenida institucional a cargo del presidente de XEA, Ramón Cordido. La presentación de los premios corrió a cargo del socio Adrián Cunha, de Pixelin Photo, quien destacó la importancia de apoyar y visibilizar el trabajo de las empresas y profesionales del entorno.

Votación de socios

Cabe destacar que estos premios son el resultado de una votación realizada por los socios y socias de la asociación. Para la elección de las personas y empresas galardonadas, se tuvieron en cuenta criterios como la innovación, la trayectoria, la dedicación a la localidad (haciendo ciudad), la creatividad y la implicación con la vecindad y con el resto del tejido asociativo. El Premio Especial XEA es concedido por la directiva por la trayectoria de la empresa.

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Diseño de Estrella Compostela

Los galardones, elaborados por la socia Estrella Compostela, fueron entregados por miembros de la directiva de la asociación, así como por los ganadores de la edición anterior, reforzando el espíritu de continuidad y comunidad. El acto concluyó con unos aperitivos a cargo de los socios de la cafetería de la Casa da Cultura do Milladoiro, que pusieron el broche final a una jornada de celebración y reconocimiento al tejido empresarial local. Desde XEA destacan el éxito del eventoy reiteran su compromiso con el impulso y apoyo a las iniciativas empresariales de la zona.

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