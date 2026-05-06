Rianxo
Cámaras e colares con GPS no monte
Financiará tamén carpas para o gando, valados virtuais e contedores de alimento
Suso Souto
A Deputación da Coruña apoia con 9.200 euros a mellora das instalacións gandeiras e a adquisición de equipamento relacionado coa actividade de silvopastoreo da comunidade de montes de Leiro, no concello de Rianxo.
A deputada de Medio Rural, Cristina Capelán, visitou a comunidade para coñecer a súa actividade e os investimentos financiados pola institución provincial dentro da liña de subvencións a entidades agrarias, labregas, forestais e de desenvolvemento rural, que este ano suma 224.825 euros e beneficia a 38 entidades.
Capelán puxo en valor o traballo que desenvolven as comunidades de montes como axentes fundamentais na conservación, ordenación e aproveitamento sostible do territorio. «As comunidades de montes son pezas clave para manter vivo o rural, coidar o monte e previr incendios», afirmou.
O proxecto subvencionado pola Deputación permitirá mellorar as instalacións gandeiras da comunidade e adquirir novo equipamento necesario para avanzar na implantación da gandería rexenerativa e do silvopastoreo nos montes que xestiona a entidade.
Entre os investimentos previstos figuran unha carpa para o gando, unha carpa para forraxe, colares virtuais con GPS para a creación de valados virtuais, cámaras de vixilancia, contedores de alimento e mangas de manexo para facilitar tarefas de saneamento e coidado dos animais.
Cristina Capelán destacou que «o silvopastoreo é unha ferramenta moi útil para compatibilizar a actividade gandeira coa conservación do monte, porque permite diminuír o risco de incendios e, ao mesmo tempo, xerar actividade económica». A deputada subliñou tamén que estes investimentos «axudan a pasar dun modelo de monte centrado case exclusivamente no aproveitamento madeireiro a outro máis diverso, no que teñen cabida a gandería extensiva, a prevención de lumes, a biodiversidade e a produción de alimentos de calidade».
Prevención de incendios
A comunidade de montes de Leiro está apostando nos últimos anos pola introdución da gandería rexenerativa como vía para avanzar na prevención de incendios forestais, promover a biodiversidade, mellorar o benestar animal e dinamizar o medio rural.
Por outra banda, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou Muros para comprobar os traballos realizados no pasteiro de Santa Mariña de Esteiro, que contaron cun investimento de 75.000 euros. Este pasteiro abrangue 10,80 hectáreas, e nel realizáronse traballos de roza, pase de grada pesada, abonado, sementado e peches perimetrais. n
