CULTURA
Escora Danza converte catro concellos da Costa da Morte nun escenario comunitario
O programa fará paradas en Corcubión, Malpica, Mazaricos e Vimianzo
A quinta edición de Escora Danza, un ciclo organizado pola Área de Cultura da Deputación da Coruña, percorrerá catro concellos da Costa da Morte.
A programación foi presentada en Corcubión pola deputada de Cultura, Natividade González; o concelleiro de Cultura, Carlos Cristino; a comisaria do proxecto, Marcia Vázquez, e representantes de varios dos concellos e asociacións participantes.
Escora Danza percorrerá nesta ocasión Corcubión, Malpica de Bergantiños, Mazaricos e Vimianzo, mantendo a súa vocación interxeracional, comunitaria e descentralizada, con propostas deseñadas para cada territorio e coa participación de compañías e artistas galegas, así como con novas incorporacións ao programa.
Danza de Eva Comesaña
O ciclo comezará en Vimianzo o sábado 6 de xuño. A xornada abrirase coa participación dos Coros de Cereixo e Carnés, xunto coa danza de Eva Comesaña, e incluirá a representación de Ma p’tite dame, da creadora francesa Claire Heggen, nunha función que supón a súa primeira vez en Galicia.
Continuará en Corcubión o domingo 7 de xuño cun programa que reúne as pezas Ouveo, de Mikel Aristegui, e Son libre, de Mikel Aristegui e Clara López Villar, ademais da presentación de As pegadas do baile, de Artur Puga.
A seguinte parada será en Malpica o 13 de xuño, no porto, onde se poderán ver os espectáculos SO-FA(R) FROM ME (aéreo), da compañía Martaalonsotejada, e Que todo volva comezar, da AC Raigañas, dirixido por Rut Balbís.
O peche do programa terá lugar en Mazaricos o domingo 14 de xuño, no recinto feiral da Picota, cunha proposta que inclúe Traktor, da veciñanza de Mazaricos, dirixido por Anuska Fernández e Yas Deluaces, e A noite do cuco, de Jandross Rodríguez. A xornada rematará cunha sesión DJ a cargo de WG83.
Traballo no territorio
Natividade González asegurou que Escora Danza «representa aquilo que queremos poñer en valor: o traballo no territorio, traballar para as persoas desde as persoas, traballar en comunidade, traballar coas asociacións, traballar de maneira intercultural, traballar cos Concellos, traballar co corpo…».
Tamén recalcou os beneficios da danza para a saúde, «porque coidando o benestar tamén vivimos en sociedades moito mellores», reivindicou.
Carlos Cristino agradeceu á Deputación a súa axuda, pois «sen ela, nin esta nin outras iniciativas serían posíbeis», apuntou. «É moi satisfactorio ver como a xente moza leva adiante os seus proxectos», subliñou.
Danza híbrida e accesíbel
Pola súa banda, Marcia Vázquez explicou que o programa desta edición aposta por prestar atención «á diversidade de corpos, de idades e de formas». Reivindicou a danza como un «patrimonio común», mais tamén como algo «efémero».
«O que procuramos este ano é unha danza accesíbel que represente a pluralidade da cidadanía, de identidades e de realidades». Unha danza «híbrida» que nesta edición se mestura con monicreques, o circo, o teatro físico ou o baile tradicional, subliñou a comisaria do proxecto.
