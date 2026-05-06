El GES de Brión, al límite: 70.000 vecinos quedan un día sin servicio de emergencias por falta de personal

El GES de Brión, que da servicio a unos 70.000 vecinos de Brión, Ames, Negreira y parte de Teo, Vedra y Rois, permaneció cerrado este martes por falta de personal. Una situación que, según denuncia el presidente de Agesga (Asociación dos bombeiros dos GES de Galicia), Julio Rivero, no responde a un problema puntual, sino a una realidad extendida al conjunto de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais que funcionan en la comunidad.

El modelo de los GES, advierte Rivero, está “ao bordo do colapso” por la falta de efectivos, las bajas, las vacaciones y la marcha de trabajadores a otros servicios u oficios.

El presidente de Agesga recuerda que los GES nacieron para cubrir emergencias como incendios, accidentes de tráfico, inundaciones o rescates en zonas sin servicio propio, a través de un convenio entre la Xunta de Galicia, las cuatro diputaciones provinciales y los concellos sede. Sin embargo, el sistema se ha mantenido durante años “a base da boa predisposición dos traballadores” y de las horas extraordinarias que deben hacer.

Horas extra, sí, pero dentro de la ley

“Con 12 efectivos non se dá cuberto un servizo 24 horas. É practicamente imposible”, señala Rivero, que puntualiza que las horas extra también tienen límites legales. “A lei de prevención de riscos laborais está para cumprila; ningún traballador debe excederse de horas”, añade.

Agesga plantea como solución dotar a los servicios de un mínimo de 18 efectivos por grupo, frente a las plantillas actuales de 12 trabajadores. También defiende la creación de bolsas provinciales de empleo – una propuesta de la Asociación que fue aprobada recientemente por la Diputación de Ourense— para poder cubrir bajas y vacantes con mayor rapidez.

Y es que Rivero insiste en que la reclamación principal no es salarial, sino organizativa: “O que estamos pedindo é que o servizo funcione".

La asociación dirige sus demandas especialmente a las diputaciones provinciales y al Gobierno gallego. Según Rivero, los concellos sede son también “vítimas do modelo”, al asumir un servicio que atiende a varios municipios y que, en su opinión, debería estar mejor financiado y coordinado por las administraciones supramunicipales.

Piden ser reconocidos como bomberos

Además, los trabajadores de los GES reclaman el reconocimiento de la categoría profesional de bombero. Sostienen que las funciones y los riesgos que asumen son equiparables a los de otros cuerpos de bomberos.

El presidente de la asociación lamenta, además, el riesgo que supone para la población el cierre nocturno o puntual de estos servicios, como está ocurriendo en Brión, Sanxenxo u O Pereiro de Aguiar. “Non debe haber bombeiros de primeira e de segunda, e tampouco veciños de primeira e de segunda, vivan no código postal que vivan”, concluye.