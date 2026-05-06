Anuncian el cierre del comedor del CEIP teense A Ramallosa por la falta de pago a sus cuidadores

Los padres del CEIP A Ramallosa de Teo han mostrado su malestar tras el comunicado de la dirección del centro a través de la mensajería Abalar, acerca de que el servicio de comedor escolar dejará de funcionar a partir del próximo jueves 7 de mayo. Según la ANPA Río Tella, este paro es la forma de protesta del voluntariado que presta el servicio y al que la Xunta le adeuda las prestaciones correspondientes al primer trimestre del año.

El cierre del comedor afectará directamente a unos 350 niños y niñas. No solo se quedarán sin servicio de comedor, sino que tampoco podrán hacer uso habitual de otros servicios como el transporte escolar o Teocoida (servicio de conciliación del Concello de Teo). El centro ha solicitado la recogida del alumnado a las 14.30 en lugar de a las 16.00 (hora habitual de salida del transporte escolar) porque, según explican, “a situación impídenos asumir a custodia durante ese horario ao non contar co persoal requerido”.

Altruista, pero con aportación

Hay que recordar que el servicio de comedor es posible gracias al esfuerzo del equipo directivo del centro y al trabajo voluntario de los colaboradores. El personal voluntario que presta este servicio está formado por padres, madres y tutores que reciben una aportación de 12,50 euros por jornada y que deben firmar ante la Xunta una declaración expresa que certifica el “carácter altruista e de colaboración social desinteresada da súa prestación”.

El conselleiro de Educación, segundo por la izquierda, en una foto de archivo en el comedor del CEIP de A Ramallosa, Teo / C.T.

Por su parte, la Xunt asegura que liquida trimestralmente "os pagos aos colaboradores por axudar nas tarefas de atención ao servizo de comedor nos colexios con cociña propia de xestión autonómica e así o vai seguir facendo", pero matiza que "nestes momentos estanse ultimando os axustes administrativos para, nos próximos días, efectuar o ingreso das cuantías correspondentes ao último trimestre".

Principios de mayo

Los técnicos autonómicos reconocen que "normalmente aboanse entre finais de abril e principios de maio, polo que chama a atención que algunhas persoas colaboradoras decidan de xeito unilateral non facer os labores de acompañamento en contra dos seus propios intereses, e sen ningún tipo de comunicación coa Consellería, xa que son as familias as que impiden que as propias familias dispoñan do servizo".

"Así pois, o servizo de comedor nos colexios con cociña propia xestionada pola Xunta de Galicia non está suspendido. De feito, os cociñeiros están traballando con normalidade preparando os menús, como así o fan cada día", terminan desde la Consellería de Educación.