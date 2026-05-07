Ames lanza una guía de empresas con más de mil referencias para potenciar el comercio local
El proyecto municipal pretende ser una base de datos exhaustiva del tejido económico
Los establecimientos que deseen ser incluidos pueden comunicarlo por teléfono o email
El Ayuntamiento de Ames, a través del departamento de Promoción Económica e Emprego, presentó esta mañana la 'Guía de Empresas de Ames', un proyecto que busca conectar a la ciudadanía con el comercio de proximidad y con el tejido empresarial. 'Tes que estar!' es la consigna utilizada para atraer tanto a empresarios como a usuarios y usuarias a esta aplicación web, que funcionará como una base de datos de todas las empresas que conforman la economía de Ames.
En fase de pruebas
La plataforma se encuentra en fase de pruebas, por lo que durante el próximo mes todas las empresas del municipio —de O Milladoiro, Bertamiráns y del rural— que quieran participar deberán ponerse en contacto a través del correo electrónico (guiaempresasames@gmail.com) o en el número de teléfono 626 98 71 72, en horario de 09.00 a 15.00 horas.
Actualmente, la base cuenta con alrededor de 1.150 empresas registradas. Todas aquellas que no lo estén, o que sí formen parte de ella pero quieran actualizar algún dato relevante, podrán comunicárselo al equipo de desarrollo de la aplicación durante las próximas semanas.
Técnicos
En este acto de presentación estuvieron presentes la concejala de Promoción Económica e Emprego, Ana Belén Paz; el técnico de Promoción Económica, Pablo Bello; y la diseñadora gráfica del proyecto, y responsable de marketing y publicidad, María Jesús Balseiro. Cada uno de ellos pudo explicar el funcionamiento de la aplicación y sus implicaciones positivas en la economía de proximidad.
Según su testimonio, el funcionamiento de la plataforma "é sinxelo: o aplicativo actúa como unha sorte de mapa interactivo no que os usuarios e usuarias poden visualizar un plano de Ames cos diferentes negocios que conforman o tecido empresarial, o comercio e a hostalería local. Grazas á cartografía e funcionalidades de Google Maps, a app ten ata dez categorías separadas por cores. Deste xeito, a veciñanza poderá, de xeito accesible, localizar as diferentes empresas ou comercios que busquen nun momento preciso", aportan.
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