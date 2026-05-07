Un foso, un puente y el Atlántico: este castillo único a una hora de Santiago busca dueño por 5 millones

Cualquiera con un poco de imaginación ha soñado alguna vez con vivir en un castillo. Un hogar al que entrar cruzando un foso en vez de pasar por el portal y en el que poder asomarse sobre gruesos muros de piedra para otear el horizonte.

A una hora de Santiago de Compostela, lo único que se interpone entre ese sueño y la realidad son 4.700.000 euros. Así lo indica el anuncio de la inmobiliaria de lujo Velian Group, que tiene en venta el conocido como Castillo del Príncipe, una fortaleza del siglo XVIII catalogada como Bien de Interés Cultural en 1994.

Salón del Castillo del Príncipe, en Cee. / Velian Group

De fortaleza a vivienda de lujo: así es el Castillo del Príncipe

Este complejo histórico está ubicado en la parroquia de Santiago de Ameixenda (Cee) y promete hacer sentir a sus residentes como auténticos nobles. Tiene 2.000 metros cuadrados construidos sobre un saliente abierto al Atlántico, amplias escaleras de piedra y ventanales que se asoman a la ría de Corcubión.

Frente a él, se encuentra el Castelo do Cardenal, un bastión hermano con el que se pretendía defender la zona de las invasiones. Así es como nació el castillo en 1740, cuando se le bautizó con el nombre de 'príncipe' por el hijo de Carlos III, el futuro rey Carlos IV.

Son muchas las características que el conjunto conserva de aquellos tiempos señoriales, que han quedado tanto en su estructura como en los materiales que lo integran. Hay un patio central, un edificio en forma de U y unos anchos muros de piedra que bordean el saliente y dan fe de su pasado defensivo.

Cuando se está en ellos no es difícil imaginar a los 88 hombres y los 12 cañones que amedrentaban a los enemigos desde este balcón al borde del agua. Según Idealista, aún se puede cruzar el puente sobre el antiguo foso para adentrarse en la propiedad, que cuenta con un total de nueve habitaciones, nueve baños, un jardín y una terraza.

El espacio también incluye una piscina, una de las incorporaciones modernas que se realizaron con el paso del tiempo. Y es que el Castillo del Príncipe tuvo varios dueños a lo largo de las décadas, tras dejar de pertenecer al Estado en el siglo XIX y entrar en subasta pública.

La piscina junto al mar del Castillo del Príncipe. / Velian Group

Uno de los propietarios que realizó las intervenciones más potentes fue el empresario Xosé Ramón Oreiro, que reformó los almacenes y los polvorines y los convirtió en casonas llenas de lujos. En 1994, la Xunta lo designó Bien de Interés Cultural, integrándolo como parte del patrimonio gallego.

Vivir como un caballero en el siglo XXI

Si el exterior de este edificio secular de A Coruña y las vistas que lo rodean ya son sobrecogedores, el interior le sigue de cerca. Las imágenes de la inmobiliaria muestran chimeneas de piedra, altos techos abovedados y trabajadas sillas de madera de patas curvilíneas.

El mirador modernista de los exteriores del Castillo del Príncipe. / Velian Group

Los pasillos cuentan con grandes jarrones y tragaluces, y algunas estancias disponen de salida directa a los jardines. Allí, se encuentra una pequeña joya modernista: un mirador desde el que se puede ver el océano e imaginar todas las vidas que recorrieron el recinto.

¿Y cuál es el precio de vivir como un marqués en el siglo XXI? Según los anuncios publicados, el coste de partida se fijó en los 5 millones de euros, un número que poco después descendió hasta los 4.700.000, lo que lo sigue situando entre las casas más caras de Galicia.

La cifra es bastante superior a la de otras reliquias patrimoniales que se han puesto a la venta recientemente, como el Pazo dos Irlandeses, cuyos interiores, eso sí, están en bastante peor estado. En la provincia, también salió a la venta este año un inmueble modernista de 1906, ubicado de nuevo en Compostela.