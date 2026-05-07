Boqueixón y la Xunta formalizan el convenio para la mejora peatonal de dos calles en el extrarradio de Lestedo

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en nombre de la Xunta, acaba de firmar con el Ayuntamiento de Boqueixón, representado por su alcalde Ovidio Rodeiro, el convenio de colaboración para mejorar los itinerarios peatonales en dos calles del extrarradio de Lestedo, con una inversión total de más de 460.000 €. La intención es iniciar las obras a finales de este año para que estén terminadas a principios de 2027.

Mayor aportación

Estas actuaciones, que se desarrollarán al amparo del Plan Hurbe de la Xunta, serán financiadas en un 70 % por el Gobierno gallego, que además contratará y ejecutará las obras. En concreto, el Ayuntamiento de Boqueixón aportará el 30 % restante del coste de lasintervenciones y le corresponderá su mantenimiento y conservación. El objetivo es ejecutar las obras necesarias para la integración urbana de las viviendas situadas en las proximidades del lugar de Lestedo, con intervenciones en dos calles: la rúa Castrelo y la avenida do Veintiséis.

En la calle Castrelo se incluyen la renovación de la acera, así como la instalación de bordillo. En el margen opuesto de la calle se proyecta la construcción de una senda peatonal de 120 metros de longitud, con bordillo prefabricado tipo jardín en el límite exterior de la senda. Y, además, también se renovará la capa de rodadura del viario municipal en este tramo y se sustituirá la señalización

Servicio para el aparcamiento

En la avenida do Veintiséis se renovará un tramo mediante la reforma de las aceras existentes y la ejecución de otras nuevas que den servicio al nuevo espacio de aparcamiento proyectado. Se llevará a cabo, además, la ejecución de la red de pluviales y los respectivos pozos de registro y arquetas; así como la de alumbrado, con la ejecución de su canalización y de las correspondientes arquetas, báculos y luminarias. El proceso de urbanización del entorno se completará con la plantación de césped y árboles y con la colocación de mobiliario urbano.

Mejoras urbanas

Estas intervenciones se realizan mediante el Plan Hurbe, un programa con el que el Gobierno gallego colabora con los ayuntamientos en la mejora de entornos urbanos y de equipamientos públicosque tengan por finalidad la revitalización del territorio y el reequilibrio territorial.