Xandre Muíño, el joven que contagia en redes su amor por Carballo: "Quero que a xente valore o que temos aquí"

Xandre Muíño es uno de esos carballeses que está convencido de que su concello es el mejor lugar del mundo para vivir. Esa misma idea es la que intenta transmitir a los internautas a través de sus vídeos de Instagram, donde registra más de 6.000 seguidores y creciendo. "Quero que a xente valore o que temos aquí, que vexa que non fai falta ir a fóra para vivir ben ou montar un negocio", explica sobre el objetivo de su contenido.

El gallego decidió empezar su camino como influencer en el verano de 2025, sin miedo acerca de lo que podrían pensar los demás. "Eu vergonza teño pouca", bromea. En un principio no tuvo claro sobre cómo enfocar su perfil, solo tenía claro que debía hacerlo en gallego, la lengua con la que se desenvuelve en el día a día. Terminó dándose cuenta de que lo suyo era salir a la calle e interactuar con sus vecinos, lo que le sirvió de inspiración: "Son unha persoa moi local, de falar coa xente da rúa e interesarme polas súas historias. Trato de plasmar iso".

Su primer vídeo fue sobre un establecimiento típico de Carballo, Chocolates Mariño. Este fue el primer paso de la labor social que Xandre pasó a desarrollar con el comercio de proximidad de su zona, un cometido que nace de él por vocación para contar a los internautas los espacios que pueden visitar en su Concello y disfrutar como él lo hace. "Eses traballadores que che saúdan cun 'bo día' e se acordan da túa cara, os carniceiros, os panadeiros, os fruteiros... son as persoas que penso que vale a pena dar a coñecer", opina.

Una de sus series más popualres es la de Menús do Día, en la que visita diferentes restaurantes y tabernas de la Costa da Morte para mostrar a los usuarios cómo es la gastronomía local. "Moitas persoas dixéronme que esta é unha boa idea porque axudo a dar repercusión a hostaleiros de toda a vida nunha situación actual marcada polas grandes cadeas".

Recientemente estrenó otra nueva serie, Praceiro por un día. Una iniciativa con la que da a conocer cómo es la vida profesional de los plazeros que nutren de materias primas a los vecinos de Carballo. "Quero que a xente sepa todo que hai detrás do seu oficio", sostiene.

Un pequeño altavoz

Aparte de todo el contenido de entretenimiento que lanza en Internet, el joven también considera importante escuchar a sus seguidores. "A gran maioría deles son de Carballo ou arredores e agradécenme moito o que fago. Ata me sorprende o coñecido que cheguei a ser. Por iso, como un cidadán máis, penso que é importante saber cales son as súas inquedanzas e dalas a coñecer, aínda que sexa con este pequeño altfalante que son as redes. Non o fago como obriga, senón porque creo que é o correcto".

El joven comenzó a hacer contenido en redes en verano del año pasado. / Cedida

En este sentido, por ejemplo, ha publicado vídeos reflexionando sobre el vacío de las zonas rurales y cómo eso repercute en la creación de centros educativos, así como sobre el proyecto de la planta de biogás de A Laracha. "Penso que son temas que afectan a toda a comarca e que deben ser tratados", indica.

Agenda completa

Xandre dedica gran parte de su tiempo a la creación de contenido, promediando de dos a tres vídeos por semana guionizados, grabados y editados por él mismo. Todo lo ha aprendido por su propia cuenta, ya que estudió la carrera de Educación Infantil y, actualmente, su trabajo principal es como hostelero. Aunque confiese que "moitas veces pode resultar complicado compaxinar os horarios", consigue aprovechar sus ratos libres para crecer como influencer. "Algúns sorpréndense cando lles digo que non me gaño a vida das redes", declara.

El carballés muestra su verdadera forma de ser frente a la pantalla, con amabilidad, energía y una sonrisa que nunca falta. Los que consumen su contenido valoran su originalidad: "Anímanme a que siga e dinme que estou explotando unha virtude". Así las cosas, el joven no dejará de hacer lo que le gusta y, por consecuencia, de mostrar la belleza de Carballo y su gente.