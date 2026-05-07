

MEDIO AMBIENTE

Mar de Fábula reclama mans voluntarias para limpar a praia de Nemiña, en Muxía

O colectivo reclama a implantación do Sistema de Depósito, Devolución y Retorno

Voluntarios que traballaron o pasado sábado na praia de Nemiña. / Mar de Fábula

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

A Asociación Mar de Fábula volve o sábado, día 9, á praia de Nemiña (Muxía) para rematar a limpeza que a pasada fin de semana tiveron que interromper debido á forte choiva.

A previsión non é moito mellor para o vindeiro sábado, "pero debido ao que viron os nosos ollos, decidimos ir", afirma Virginia Barros, presidenta da asociación. "Precisaremos de todas as mans que poidamos reunir", engade.

Envases de plástico recollidos a pasada semana na praia de Nemiña. / Mar de Fábula

As persoas interesadas en sumarse á causa deben presentarse ás 11.00 horas no aparcamento da Escola de Surf Costa da Morte, aínda que é preciso anotarse, a efectos de cobertura de seguros, a través do correo info@mardefabula.gal ou chamando ao 660 242118.

Máis de 18 quilos de botellas en cen metros

Os labores de limpeza centraranse na desembocadura do río Castro. A semana pasada, o voluntariado recolleu, en apenas cen metros de praia, máis de 126 quilos (13 sacos) de lixo plástico e contaminante, dos cales 18,5 kg foron de botellas de plástico.

Por iso, Virginia Barros pregunta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico: "Para cando o Sistema de Depósito, Devolución e Retorno (SDDR) que reduza este tipo de residuos na natureza?"

Dende Mar de Fábula agradecen "o apoio loxístico" do Concello de Muxía.

