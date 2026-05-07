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La pintora Silvia G. Armesto presenta sus 'Arquitecturas internas' este viernes en Ames

Llevará al Pazo da Peregrina sus últimos trabajos en pastel, óleo y acuarelas inspirados en la vida

Incluye obras en pastel, óleo y acuarela de estilo figurativo y expresionista

Inagen de archivo de la pintora Silvia G. armesto con varias de sus obras

Inagen de archivo de la pintora Silvia G. armesto con varias de sus obras / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Pazo da Peregrina de Bertamiráns, en el Concello de Ames, acogerá el próximo viernes día 8 a partir de las 20.00 horas la muestra pictórica 'Arquitecturas internas', de Silvia G. Armesto.

Una de las obras de la pintora Silvia G. Armesto

Una de las obras de la pintora Silvia G. Armesto / Silvia G. Armesto

Según la propia autora, presentará una exposición donde se recogen sus últimos trabajos realizados en pastel, óleo y acuarelas respectivamente. Desde una mirada interior, y las arquitecturas "que nos envuelven y marcan nuestras vidas: un paisaje, el interior de una Palloza, una Gaza destruida (el cartel simboliza dentro de la tragedia acontecida una visión de futuro y fuerza) personajes y figuras que siempre caminan en mi sintonía de la pintura figurativa-expresionista", traslada la pintora.

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Formada en Cataluña

Armesto es licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, y ha tomado parte en talleres de pintura y dibujo en los centros socioculturales de Santiago de Compostela.

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