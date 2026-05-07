La pintora Silvia G. Armesto presenta sus 'Arquitecturas internas' este viernes en Ames

El Pazo da Peregrina de Bertamiráns, en el Concello de Ames, acogerá el próximo viernes día 8 a partir de las 20.00 horas la muestra pictórica 'Arquitecturas internas', de Silvia G. Armesto.

Una de las obras de la pintora Silvia G. Armesto / Silvia G. Armesto

Según la propia autora, presentará una exposición donde se recogen sus últimos trabajos realizados en pastel, óleo y acuarelas respectivamente. Desde una mirada interior, y las arquitecturas "que nos envuelven y marcan nuestras vidas: un paisaje, el interior de una Palloza, una Gaza destruida (el cartel simboliza dentro de la tragedia acontecida una visión de futuro y fuerza) personajes y figuras que siempre caminan en mi sintonía de la pintura figurativa-expresionista", traslada la pintora.

Formada en Cataluña

Armesto es licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, y ha tomado parte en talleres de pintura y dibujo en los centros socioculturales de Santiago de Compostela.