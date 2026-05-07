La pintora Silvia G. Armesto presenta sus 'Arquitecturas internas' este viernes en Ames
Llevará al Pazo da Peregrina sus últimos trabajos en pastel, óleo y acuarelas inspirados en la vida
Incluye obras en pastel, óleo y acuarela de estilo figurativo y expresionista
El Pazo da Peregrina de Bertamiráns, en el Concello de Ames, acogerá el próximo viernes día 8 a partir de las 20.00 horas la muestra pictórica 'Arquitecturas internas', de Silvia G. Armesto.
Según la propia autora, presentará una exposición donde se recogen sus últimos trabajos realizados en pastel, óleo y acuarelas respectivamente. Desde una mirada interior, y las arquitecturas "que nos envuelven y marcan nuestras vidas: un paisaje, el interior de una Palloza, una Gaza destruida (el cartel simboliza dentro de la tragedia acontecida una visión de futuro y fuerza) personajes y figuras que siempre caminan en mi sintonía de la pintura figurativa-expresionista", traslada la pintora.
Formada en Cataluña
Armesto es licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, y ha tomado parte en talleres de pintura y dibujo en los centros socioculturales de Santiago de Compostela.
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