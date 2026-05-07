EXPOSICIÓN
Rostros del arte gallego toman la Fervenza do Ézaro
Abanca y Afundación muestran una selección de obras de artistas de Galicia
El Concello de Dumbría, Abanca y Afundación inauguraron esta mañana en la pérgola de la Fervenza do Ézaro la exposición Rostros das coleccións de Abanca e Afundación.
La muestra invita a explorar las diferentes interpretaciones que los artistas hicieron (y hacen) del retrato, a sumergirse en los recuerdos de las gentes que evocan, en las sensaciones que transmiten y en las nuevas fórmulas que se fueron introduciendo desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, al compás de los movimientos artísticos que se han ido sucediendo.
Se trata de una selección de obras gallegas de artistas como Sotomayor, Ramón Caamaño, Julia Minguillón, María Antonia Dans, Segura Torrella, Maruja Mallo, Laxeiro o Luís Seoane, entre otros.
Esta colaboración forma parte del proyecto Corriente cultural, "que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo", según destacan desde la organización.
Gracias a este proyecto, añaden, Afundación, la Obra Social de Abanca, "impulsa la capilaridad de la cultura en Galicia, ampliando la oferta artística al otro lado de sus sedes y trasladándola a las villas gallegas para desarrollar también en ellas las actividades de la entidad".
Al acto inaugural asistieron el alcalde de Dumbría, Raúl González; el director de Zona Santiago - Costa da Morte de Abanca, Luis Braulio Álvarez; el director de oficina, Aarón López; el coordinador institucional de Abanca en A Coruña, José Manuel Vilariño; y la coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.
La muestra permanecerá en las inmediaciones de la Fervenza do Ézaro hasta el próximo 31 de mayo.
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