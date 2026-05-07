OPOSICIÓN
Salvemos Cabana rechaza la reactivación del proyecto de la mina de oro de Corcoesto
El colectivo alerta del riesgo que implicaría el uso de cianuro de sodio
La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana expresa su "rechazo rotundo" al anuncio de la Xunta de Galicia de sacar a concurso derechos mineros que incluyen el yacimiento de Corcoesto.
Para la entidad, esta decisión supone "reabrir un proyecto que ya fue ampliamente contestado socialmente y que representa un modelo extractivo incompatible con la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la comarca".
Su portavoz, Ramón Varela, advierte además del "grave riesgo que implicaría el uso de cianuro de sodio en los procesos de recuperación del oro".
Contaminación de suelos y aguas
Este compuesto, añade, ampliamente utilizado en minería aurífera, "es altamente tóxico y cualquier fallo en el sistema, como filtraciones, roturas de balsas o vertidos, puede provocar una contaminación severa de suelos y aguas, con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas y la salud humana".
"Corcoesto ni puede ni debe convertirse en un experimento de alto riesgo ambiental, pues la experiencia demuestra que este tipo de proyectos conllevan peligros reales que no pueden minimizarse con promesas técnicas o garantías futuras sobre el papel", resalta Ramón Varela.
Explotación en Asturias
Recuerda que en Belmonte de Miranda (Asturias), "la explotación aurífera del Valle-Boinás acumula un historial preocupante de vertidos no autorizados, expedientes sancionadores y procedimientos judiciales".
Por ello, la asociación insiste en que el "futuro del territorio debe construirse sobre actividades sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de valor a largo plazo, no sobre explotaciones de alto impacto y vida limitada".
Petición a la Xunta
Por este motivo, insta a la Xunta de Galicia a retirar el yacimiento de Corcoesto de cualquier procedimiento de adjudicación minera, así como su "renuncia expresa a fomentar proyectos extractivos que contemplen el uso de sustancias de alta toxicidad, como el cianuro de sodio, por sus múltiples implicaciones negativas".
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave del puerto de Ribeira
- Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
- Evitan in extremis el cierre del comedor del Colexio da Ramallosa con un compromiso de pago a sus cuidadores
- Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
- El singular edificio de Santiago que nació entre protestas y hoy es una guardería: “Unha preciosidade que sempre dá que falar"
- Un famoso gallego, entre los participantes de la nueva gran apuesta de Antena 3