Salvemos Cabana rechaza la reactivación del proyecto de la mina de oro de Corcoesto

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana expresa su "rechazo rotundo" al anuncio de la Xunta de Galicia de sacar a concurso derechos mineros que incluyen el yacimiento de Corcoesto.

Para la entidad, esta decisión supone "reabrir un proyecto que ya fue ampliamente contestado socialmente y que representa un modelo extractivo incompatible con la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la comarca".

Su portavoz, Ramón Varela, advierte además del "grave riesgo que implicaría el uso de cianuro de sodio en los procesos de recuperación del oro".

Contaminación de suelos y aguas

Este compuesto, añade, ampliamente utilizado en minería aurífera, "es altamente tóxico y cualquier fallo en el sistema, como filtraciones, roturas de balsas o vertidos, puede provocar una contaminación severa de suelos y aguas, con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas y la salud humana".

"Corcoesto ni puede ni debe convertirse en un experimento de alto riesgo ambiental, pues la experiencia demuestra que este tipo de proyectos conllevan peligros reales que no pueden minimizarse con promesas técnicas o garantías futuras sobre el papel", resalta Ramón Varela.

Explotación en Asturias

Recuerda que en Belmonte de Miranda (Asturias), "la explotación aurífera del Valle-Boinás acumula un historial preocupante de vertidos no autorizados, expedientes sancionadores y procedimientos judiciales".

Por ello, la asociación insiste en que el "futuro del territorio debe construirse sobre actividades sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de valor a largo plazo, no sobre explotaciones de alto impacto y vida limitada".

Petición a la Xunta

Por este motivo, insta a la Xunta de Galicia a retirar el yacimiento de Corcoesto de cualquier procedimiento de adjudicación minera, así como su "renuncia expresa a fomentar proyectos extractivos que contemplen el uso de sustancias de alta toxicidad, como el cianuro de sodio, por sus múltiples implicaciones negativas".