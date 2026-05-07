Xunta y Diputación reparten culpas por la gestión de unos GES que quieren ser equiparados a los bomberos
Los trabajadores destinados a emergencias supramunicipales buscan igualar condiciones con el resto de sus compañeros en Galicia, y depender del Consorcio
La Xunta defiende que la atención de las alertas es competencia municipal y provincial, mientras la Diputación señala que la planificación es autonómica
La Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña están confrontando su responsabilidad y competencia acerca de los Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES), que quieren ser equiparados al resto de bomberos y depender directamente de los consorcios provinciales. Sin embargo, la Diputación coruñesa subraya, por un lado, que "foi a Xunta a que creou os Grumir, precedentes dos GES", y por otro que es el Gobierno gallego quien debe de planificar el sistema de emergencias.
Por contra, la Xunta quiere dejar claro que "a atención ás emerxencias é competencia que corresponde aos concellos de máis de 20.000 habitantes e ás deputacións provinciais nos municipios con menos poboación, polo que non se trata de persoal pertencente á Administración autonómica" y que a pesar de que se trata de una "competencia municipal, o Goberno galego fai un exercicio de responsabilidade para garantir o acceso de todos os galegos a estes servizos con independencia do lugar de residencia. Así, a Xunta, aínda sendo unha competencia local, colabora na prestación destes servizos mediante o seu cofinanciamento".
La polémica arreciaba en las últimas horas tras quedar sin servicio el parque del GES de Brión por falta de efectivos. Este diario se puso en contacto con el regidor Pablo Lago, que no pudo atender a los requerimientos por estar reunido o comunicar su teléfono, para contrastar el alcance de la noticia.
Desde 2013
Y también recuerda el Ejecutivo autonómico que los GES se crearon en 2013 "para complementar a atención e reducir tempos de resposta especialmente en áreas rurais mediante un convenio de colaboración que vén asinando desde esa data coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e coas deputacións provinciais", por un importe de 32,1 millones de euros de los que la Xunta asume el 52,5% (destinando cerca de 28 millones en los últimos años, 8,5 a equipamiento de los GES).
Coordinación gallega
Pero, a su vez, la Diputación asevera que quien tiene atribuida "a dirección, planificación e coordinación superior da Protección Civil e da xestión de emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia a través da consellería competente e da Axencia Galega de Emerxencias", y que, en el caso de A Coruña, "a Deputación realiza unha importante achega de 1.024.000 euros anuais para garantir a cobertura en 39 concellos pequenos e rurais, aínda que a responsabilidade de ordenar, coordinar e planificar o sistema corresponde á Xunta", cumpliendo pues con su obligación y aportando más de un millón al año para mantenber las 8 bases del GES y los 10 parques de bomberos.
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