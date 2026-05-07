Arzúa destina 65.399 euros a la mejora de tres pistas municipales en sus parroquias

La última junta de gobierno local celebrada en Arzúa aprobó la adjudicación de las obras para la mejora de tres pistas municipales en las parroquias, con una inversión total de 65.399,29 euros, IVA incluido. En concreto, se desarrollarán en el Camiño de Pousada, en el Camiño de Lema y en el Camiño á Painza, y tienen como finalidad mejorar el estado de estas vías, facilitar la circulación diaria del vecindario y reforzar la seguridad en los desplazamientos dentro de las parroquias.

La intervención más amplia se llevará a cabo en el Camiño de Pousada, en Pantiñobre, donde se actuará sobre un tramo de 480 metros de longitud. En este punto se renovará el firme y se realizarán también trabajos para mejorar la recogida del agua de lluvia, con la instalación de una nueva canalización, arquetas y elementos de drenaje.

Capa de rodadura

En el Camiño de Lema, la obra afectará a un tramo de 75 metros. Los trabajos incluirán la renovación de la capa de rodadura, la reparación previa de las zonas deterioradas, la limpieza de cunetas y pasos de agua, y el pintado de las líneas de los márgenes de la vía.

La tercera actuación se desarrollará en el Camiño á Painza, en Viladavil. En este caso, se mejorará un tramo de 130 metros y se pavimentará otro tramo de 190 metros con hormigón. La obra se completará con la limpieza de cunetas y pasos de agua y con la colocación de una nueva señal de stop para reforzar la seguridad vial.

En el rural

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Arzúa "continúa avanzando na conservación e mellora das pistas das parroquias, unha rede viaria fundamental para a vida diaria da veciñanza, para o acceso ás vivendas e para a actividade económica e social do municipio".