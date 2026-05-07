PATRIMONIO

Sete canóns, cinco áncoras e un pecio: Corme mergúllase no misterio da praia da Arnela

A Xunta iniciou onte a investigación para identificar os restos dun buque

Técnicos do grupo de actividades subacuáticas da Policía Nacional na praia da Arnela. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Técnicos do Grupo operativo de actividades subacuáticas da Policía Nacional e un arqueólogo iniciaron onte unha campaña subacuática para investigar os restos dun pecio localizado na praia da Arnela, en Corme (Ponteceso).

Suso Lista, presidente da Asociación Cultural Insua da Viastela, guiou os técnicos indicándolles as zonas exactas nas que se atopan os restos da embarcación e tamén sete canóns e cinco áncoras que foron localizados polo colectivo.

O obxectivo é levar a cabo o levantamento, mediante fotogrametría 3D, da área de actuación, realizar o debuxo arqueolóxico das estruturas, tomar mostras da madeira do pecio, gravar vídeos e facer fotografías aéreas do lugar.

Restos das madeiras do pecio que son visibles estes días. / X. G.

A actuación lévase a cabo aproveitando a situación idónea destes días nos que as mareas retiraron a area que cubría este elemento, para actuar sobre el coa intención de identificar o pecio e determinar a época á que pertence.

Suso Lista confía en que a investigación axude "a saber moito máis" sobre este pecio. Unha actuación que a asociación levaba moitos anos demandando, "polo que agora quedo tranquilo, porque o traballo xa está nas mans de xente que ten interese por conservar o patrimonio".

Desde Insua da Viastela piden "que os restos queden no fondo do mar, e que se declare a zona como Museo Mariño Arqueolóxico e se instalen no paseo marítimo paneis informativos para que quen queira poida gozar deste patrimonio", subliña Suso Lista.

Análises de Carbono 14

"Estamos ilusionados", engade, e confía en que os estudos das madeiras que aínda se conservan permitan identificar, a través de análises de Carbono 14 "as datas e incluso a súa procedencia".

A presenza dos restos "xa a coñecía todo o pobo, pero a primeira noticia que hai do pecio é un artigo de 1920, no que os máis vellos de Corme apuntaban a que podería ser unha fragata de guerra ou un galeón das Indias", subliña Lista.

Fragata afundida en 1793

En setembro de 2024, a Asociación Cultural Ínsua da Viastela solicitou a colaboración da Factoría Marítima Albaola, de Pasaia, en Gipuzkoa, para identificar o pecio da Arnela, localizado fronte ao porto cormelán.

Os expertos cren que podería tratarse dos restos da fragata Nuestra Señora de los Placeres, que afundiu o 8 de decembro de 1793.

Suso Lista tamén ten a súa hipótese sobre a posible procedencia dos canóns. "Se non pertencían á fragata, poderían ser do pirata Barbanegra, que tivo que abandonar un cargamento, e ademais tivo relación con Corme, pero iso só e unha teoría miña", afirma.

