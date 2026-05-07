MARCO revoluciona Vedra con su Muestra de Arquitectura Rural buscando una nueva mirada hacia los vecinos e inmuebles
Incluye talleres, proyecciones y coloquios desde este viernes hasta el próximo domingo
La presentación llegará en la jornada del viernes a las 10.00 horas en los viejos juzgados
MARCO, la Muestra de Arquitectura Rural, es un festival cultural que se celebrará en Vedra desde este viernes día 8 hasta el domingo 10, y que quiere volver a mirar el rural con ojos nuevos. Durante tres días, el paisanaje, arquitectas, artistas, estudiantes y público general se juntan para compartir música, actividades y reflexión alrededor de la arquitectura que forma parte de la vida cotidiana. El programa se presentará, además, este viernes a las 10.00 horas en la Casa do Antigo Xulgado del municipio.
Primera jornada
La programación, de esta forma, arrancará este viernes por la mañana tras la presentación con un recorrido por los molinos del río Pereiro con alumnos del CPI local, bajo el epígrafe O Mellorciño de cada casa: arquitectura e auga. A las 11.00 h., ya en Casa Meyre, Arquitectura e Territorio, un coloquio con Betsaida Curto, Xosé Covelo, María Fernández más Alejandro Bustelo para seguir a las 12.30 horas con Arquitectura e Etnografía, a cargo de Carlos Quintáns, Salgado Liñares y la Fundación Roberto Rivas. Ya en el sociocultural de Vedra se proyectará 'Ao son da nova regueifa', de los directores Manolo Maseda y Saul Rivas.
Por la tarde, a las 16.00 horas, en Muíño do Pastel, taller Uso, desuso, reuso, coordinado por Arrokabe y Carlos Seoane, para dar paso a una exposición y talleres Nós (foto de nostalxia), Máis barro e menos drama, Pipa, Pintando Palcos y Construcións da natureza.
A las 19.00 horas, conversación moderada por Iván de Sarandón sobre Memorias de vida da aldea, con el voluntariado intergeneracional; a las 20.00 horas, Arquitectura Dafo, do abandono faise a aoportunidade, moderado por Pilar García, abordándose casos de otros municipios, como Castelo Conta-Taberna Rodríguez, La benéfica de Piloña, Casa Quindós/Asociación Ser; A casa vela y Castro village.
Regueifas
Por último, a las 22.00 horas, Regueifa ambulante a cargo de Lupe Blanco, Josinho da Teixeira y Manolo Naseda. Las actividades del sábado y domingo tendrán como sede Casa Florencia, de San Pedro de Sarandón, incluyendo también talleres, coloquios o conciertos. Los interesados en sumarse o recabar más información pueden hacerlo en www.festivalmarco.org o en sus redes.
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