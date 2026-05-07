Presentan no Instituto do Milladoiro un proxecto pra revitalizar a Regueifa con convivencia e recollida documental
Na posta en común darase a coñecer un mapa interactivo, con contidos audiovisiais
Haberá un Campus de Regueifa a desenvolver os días 8, 9 e 10 de maio neste IES
A Biblioteca do IES do Milladoiro, no Concello de Ames, presentará dúas iniciativas innovadoras arredor da regueifa, impulsadas coa participación activa do alumnado do centro e a Deputación da Coruña. Será este venres 8 de maio, ás 10.00 horas, e o acto contará coa presenza de Sol Agra Tuñas, deputada de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, quen participará xunto ao alumnado na presentación dos proxectos.
Deste xeito, por unha banda, darase a coñecer o M.I.R. (Mapa Interactivo da Regueifa), unha proposta didáctica que aborda esta tradición oral desde unha perspectiva contemporánea. O proxecto materialízase nun repositorio dixital accesible que reúne contidos audiovisuais e textuais sobre a regueifa tradicional e actual, co obxectivo de contribuír á súa conservación, difusión e aprendizaxe.
Campus propio
E por outra, presentarase o II Campus de Regueifa, que se desenvolverá os días 8, 9 e 10 de maio no propio IES do Milladoiro. Este encontro reunirá arredor de 50 regueifeiras e regueifeiros adolescentes, xunto con profesorado implicado, nun espazo de convivencia e formación que combinará obradoiros, palestras, actividades lúdicas e a creación dun espectáculo colectivo aberto á comunidade.
"O campus busca consolidarse como unha actividade anual itinerante, fortalecendo a rede de centros educativos que traballan a regueifa e promovendo o uso activo da lingua galega entre a mocidade. Ademais, pretende fomentar valores como a igualdade, o respecto e o pensamento crítico, ao tempo que explora novas conexións entre tradición e creación contemporánea", apuntan dende a organiación. Esta iniciativa está organizada pola área de Lingua da Deputación de Coruña en colaboración co Proxecto Regueifesta, o IES do Milladoiro e a Asociación Oral de Galicia.
