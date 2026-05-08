El banco con las mejores vistas de A Costa da Morte: un tesoro desconocido a 1 hora de Santiago con un paisaje "irreal"

Cuando se habla de bancos con buenas vistas, no todo es Loiba. En el litoral coruñés también hay otros miradores que quitan el aliento y que aún son desconocidos para muchos, a pesar de que sus vistas poco tengan que envidiarle al observatorio de Ortigueira.

Uno de ellos es el conocido como Banco dos Picotiños, que se encarama a más de 300 metros de altura sobre la desembocadura del río Anllóns. Se encuentra a apenas una hora de Santiago y se puede llegar a él a través de una ruta de senderismo, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes de las caminatas y la naturaleza.

El Banco dos Picotiños, un tranquilo mirador sobre la ría de Corme y Laxe

El Banco dos Picotiños es un pequeño banco de madera enclavado en el Monte do Gontón, en Cabana de Bergantiños. Desde él, es posible disfrutar de una hermosa panorámica de la ría de Corme y Laxe, así como de la desembocadura del río Anllóns.

El Banco dos Picotiños asomado a la ría al atardecer. / Instagram/@pablo_velo_lema2019

Este mirador de A Costa da Morte también permite vislumbrar el Mirador de Taboido, las playas de Barra y Balarés y, justo al otro lado de la ría, el Monte Branco. El lugar invita, casi inevitablemente, a desenfundar el móvil para hacer una instantánea y poder seguir viendo, cuando uno ya no lo tenga en frente, este trozo del paisaje gallego.

Pero las vistas no son el único reclamo de esta joya oculta de A Coruña. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en otros miradores más populares de Galicia, este observatorio abierto sobre la ría ha logrado mantenerse al margen del turismo más masificado, lo que permite sentarse con calma y gozar del entorno sin agobios.

Eso es lo que hizo recientemente la influencer conocida en redes como @cristabeldeviaje. La creadora, que pudo disfrutar en solitario de este paraje idílico, lo propuso como "el banco con las mejores vistas de A Costa da Morte" y alabó su "panorámica de impresión" sobre las aguas.

Porque las vistas desde el mirador, aseguró en su Instagram, son "impactantes". "El paisaje desde aquí arriba es irreal", indicó la influencer, que tenía pendiente la visita "desde hace mucho", aunque confiesa que le costó un poco encontrarlo.

Las "vueltas" merecieron la pena, porque el lugar "habla por sí solo". Sobre todo si se acude al atardecer, cuando los tonos anaranjados pintan el cielo y transforman la perspectiva sobre el estuario en casi una pintura.

Cómo llegar al Banco dos Picotiños

Si bien todo el que lo visita se queda prendado de sus imágenes de postal, la mejor ruta para llegar a este banco con vistas cerca de Santiago no está tan clara. La creadora de contenido asegura que el modo más sencillo es subir por la aldea de Borneiro, tomando el camino que va hacia la Iglesia.

Otros prefieren dejar el coche en la zona de As Grelas y ascender en una ruta de unos 40 minutos hasta el Banco dos Picotiños. También se puede conducir hasta el Alto da Fernandiña y andar hasta el mirador disfrutando de los árboles y el paisaje.

Se escoja la ruta que se escoja, conviene ser tenaz y continuar hasta llegar a lo alto del Monte do Gontón. Allí, uno podrá recuperar fuerzas y dejarse embrujar por el entorno del que aún es un tesoro escondido al borde de la costa.