Detenidos dos hombres acusados de robo con fuerza en una lavandería en Pontecesures

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un robo con fuerza en una lavandería de autoservicio en la localidad pontevedresa de Pontecesures. Según ha destacado el Instituto Armado, los hechos sucedieron en el mes de abril de 2025 cuando los ahora detenidos forzaron "de manera violenta" la máquina expendedora de cambio y se hicieron con un botín de unos 1.000 euros. Una vez recibida la correspondiente denuncia, los agentes acudieron al lugar para realizar una inspección, recabando huellas y evidencias para el esclarecimiento de los hechos.

De este modo, lograron identificar a los presuntos autores, dos varones de 36 y 37 años vecinos de Noia y de Outes sobre los que pesan diversos antecedentes penales por los que ya cumplieron penas de prisión.

Ya identificados, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de vigilancia operativa que permitió localizar el paradero de los dos individuos y proceder a su investigación penal "en el momento oportuno, minimizando riesgos y asegurando la eficacia de la intervención".

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Así, las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de la localidad de Caldas de Reis, donde ambos investigados deberán comparecer cuando sean requeridos por la Autoridad Judicial.