O IES do Milladoiro reivindica a regueifa: "Fainos rir e pensar ao mesmo tempo"
O centro acolle esta fin de semana unha xuntanza de adolescentes regueifeiros e presenta un mapa interactivo elaborado polo alumnado co material sobre esta tradición oral
"A regueifa é moito máis ca unha tradición. É unha das expresións máis vivas da oralidade galega. Nela conflúen a improvisación poética, o enfrontamento dialéctico e un humor crítico que nos fai pensar e rir ao mesmo tempo”. Con estas palabras, as alumnas Dora Iglesias Bermúdez, Noa Jamardo Vieites e Xiana e Zoe Alonso Castro abriron este xoves no IES do Milladoiro a presentación de dous proxectos deste centro de Ames que sitúan a regueifa como ferramenta educativa, cultural e de futuro. "É a nosa voz colectiva", subliñaron.
O primeiro deles é o Mapa Interactivo da Regueifa, concibido como un espazo dixital “accesible e intuitivo” que reúne audios, vídeos, imaxes e textos arredor desta tradición oral.
As alumnas explicaron que o proxecto xurdiu ao comprobar que moitos dos materiais relacionados coa regueifa —gravacións históricas, entrevistas, actuacións actuais ou arquivos gráficos— están aínda dispersos, o que dificulta o seu estudo e acceso. Así que decidiron “actuar” e crear o MIR, unha ferramenta pensada como “un gran repositorio colectivo” para contribuír á conservación, difusión e posta en valor deste patrimonio inmaterial.
O mapa amosa unha concentración importante de referencias na provincia da Coruña, pois, como lembraron, foi na zona de Bergantiños onde xurdiu a regueifa, se ben hoxe xa hai material nas catro provincias.
“O máis importante é que é un proxecto vivo”, salientaron, xa que o propio IES seguirá traballando no repositorio e poderá compartilo con outros institutos.
Guadi Galego súmase ao Campus de Regueifa
A segunda iniciativa presentada foi o II Campus de Regueifa, que comezou este venres pola tarde e finalizará o domingo no propio instituto. O encontro reúne arredor de 50 regueifeiros e regueifeiras adolescentes, xunto co seu profesorado, nun espazo de aprendizaxe, convivencia e creación colectiva.
“Este campus non é só formación, é comunidade”, resumiron as alumnas, que definiron a actividade como un laboratorio vivo no que a improvisación oral se converterá nunha ferramenta para medrar, expresarse e conectar coas demais persoas.
Durante tres días haberá asembleas, obradoiros, palestras, grupos de traballo e xogos interactivos e lúdicos. A programación inclúe, entre outras propostas, un obradoiro de técnica vocal coa artista Guadi Galego.
Un dos momentos centrais será este sábado, ás 20.00 horas, coa celebración dun espectáculo gratuíto na Casa da Cultura do Milladoiro, creado durante o propio campus e aberto á veciñanza.
Da regueifa ao rap e ás batallas de galos
A deputada provincial de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís, Sol Agra Tuñas, destacou o traballo desenvolvido polo alumnado, o profesorado e a Asociación Oral de Galicia: “É asombroso”. Tras felicitar as estudantes pola súa “capacidade de exposición”, subliñou que o labor feito arredor da regueifa demostra a súa forza como ferramenta de normalización lingüística. “Non só se conseguiu a recuperación dunha tradición de improvisación oral en verso que estaba case desaparecida, senón que se trasladou a esta rapazada, enchendo de vitalidade e futuro a nosa tradición oral”, sinalou.
A deputada reivindicou tamén o valor didáctico da regueifa, que permite traballar poesía, concentración, improvisación, memoria, oratoria, argumentación e capacidade de resposta. “É unha ferramenta utilísima nas clases de lingua e ademais divertida”, apuntou, antes de relacionar esta tradición con expresións actuais que conectan coa mocidade, como o rap ou as coñecidas como batallas de galos.
Desde a área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, Agra confirmou o apoio ao campus e animou a levar o traballo fóra das aulas. “Todo isto ten que se ver socialmente”, afirmou, antes de anunciar que asistirá ao espectáculo aberto do sábado.
