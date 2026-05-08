“De los profesores que dejan huella”: la comunidad educativa del Colegio Alca despide a Francisco Pereira Blanco

La comunidad educativa del Colegio Alca despidió este jueves a Francisco Pereira Blanco, profesor emblemático del centro, que falleció el pasado miércoles a los 91 años.

Nacido en Salvaterra de Miño y vecino de Santiago, dedicó su vida laboral al desarrollo académico del colegio y a sus estudiantes, desde los primeros años de la antigua academia que daría lugar al centro actual, situado en Biduído de Arriba, en el municipio de Ames.

Francisco Pereira Blanco. / Cedida

Especialista en humanidades, literatura clásica, latín, griego e historia universal, el profesor Pereira destacó por su erudición y por su capacidad para transmitir conocimientos de manera rigurosa y cercana a los alumnos. Participó activamente en la formación de estudiantes de bachillerato, consolidándose como una figura de referencia dentro del claustro y la comunidad educativa.

Brillante y cercano

“Era de los profesores que dejan huella. Académicamente riguroso y brillante, pero siempre cercano y capaz de despertar el interés por lo que enseñaba”, recuerda un antiguo alumno, que asegura que es un sentir compartido por muchos de los que pasaron por sus clases.

Francisco Pereira Blanco. / Cedida

Francisco Pereira estuvo vinculado al Colegio Alca desde sus inicios, en los años 70, hasta su jubilación. Aun después de retirarse de las aulas, continuó participando de manera activa en la vida social del centro, manteniendo un estrecho contacto con colegas y antiguos alumnos.

Deja esposa, Teresita Tojo Fernández; dos hijos, María y Francisco Pereira Tojo, y dos nietos, Rodrigo y Alejandro.

El funeral por su eterno descanso se celebró este jueves en la capilla del Tanatorio Municipal de Santiago.