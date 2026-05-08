Más de 72.000 € para mejorar caminos negreireses en Campolongo y Babión

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó la actuación de mejora ejecutada en el Concello de Negreira en uno de los dos caminos municipales de la localidad gracias al apoyo económico del Plan Camiña 2025-2026, impulsado por el Gobierno gallego. Su fin es reforzar las infraestructuras viarias en el rural y mejorar la accesibilidad y la seguridad en las comunicaciones locales, concretamente en esta pista de Campolongo visitada.

La representante del Ejecutivo autonómico destacó que la Xunta concedió al Ayuntamiento una subvención de más de 72.000 euros para la rehabilitación de dos caminos de Babión y Campolongo, vías de uso frecuente por los vecinos y fundamentales para la movilidad diaria y el acceso a explotaciones y fincas de la zona.

Dos anualidades

La aportación se repartió en dos anualidades, con un importe de más de 35.000 euros en el ejercicio 2025 y de cerca de 37.000 euros en el año 2026, en el marco de esta línea de ayudas con la que la Xunta busca contribuir a la conservación y modernización de la red viariamunicipal en los ayuntamientos gallegos.

Durante la visita, la delegada territorial explicó que las actuaciones permitieron intervenir sobre una longitud total de 1.790 metros y una superficie de 2.088 metros cuadrados, mejorando de manera notable las condiciones de circulación, la durabilidad del firme y la seguridad de los usuarios. El Plan Camiña 2026-2027 cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros en concurrencia no competitiva, cerró el plazo de solicitudes el pasado 5 de marzo. En la convocatoria de este año, el Concello de Negreira tiene un importe máximo para actuaciones de 70.000 euros, siendo el 100 % subvencionable, pendiente en este momento de resolución. Este municipio presentó un proyecto para actuar en uno de sus caminos municipales.

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Movilidad segura

En este sentido, subrayó que la Xunta continúa colaborando con las entidades locales “para dotar aos municipios de mellores infraestruturas e servizos, contribuíndo a unha mobilidade máis segura, eficiente e adaptada ás demandas da veciñanza”. La representante autonómica recordó que el Plan Camiña forma parte de la estrategia del Gobierno gallego de apoyo al municipalismo y de refuerzo de las comunicaciones interiores, mediante actuaciones que redundan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en la competitividad del rural gallego.