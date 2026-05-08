Concentración y recurso contra el campeonato estradense de pesca fluvial: 'Salmón vivo, Ulla vivo!'

Adega, AEMS-Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Lobo, A Ulla Viva y las plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa y Mina Touro-O Pino Non anuncian la interposición de un recurso y la convocatoria de un acto de protesta contra la autorización de la Xunta del campeonato estradense de pesca del salmón con muerte que tendrá lugar el domingo, 10 de mayo, en cuatro cotos del río Ulla.

La concentración tendrá lugar el día anterior, sábado, 9 de mayo, en el puente medieval de Pontevea, bajo el lema 'Salmón vivo, Ulla vivo!', y tiene como objetivo reclamar la suspensión inmediata de un evento que las entidades consideran “manifestamente incompatible” con la crítica situación de esta especie, que se encuentra al borde de la extinción en Galicia. Así pues, las convocantes llaman a movilizarse en defensa del río Ulla y de la Ría de Arousa frente a lo que consideran una agresión más a sus ecosistemas.

Contradicción

Según denuncian, la Xunta mantiene una contradicción evidente: a través de la Orde de 11 de diciembre de 2025 que establece las normas para la pesca continental en la actual temporada, la administración vedó el salmón en todos los ríos dado el catastrófico estado de sus poblaciones, pero mantuvo como única excepción a su captura este "campionato" de pesca encuadrado en la Festa do Salmón da Estrada y que se desarrolla en cuatro cotos del río Ulla. "É unha decisión arbitraria e carente de base científica", denunció ante los medios el secretario técnico de Adega, Fins Eirexas.

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, denunció que la deficiente calidad de las aguas del río Ulla pone en peligro al salmón y también a sectores en riesgo de desaparición como el de las mariscadoras y bateeiras. "A Xunta, en tanto que responsable desta calidade, ten que asumir xa a realidade", concluyó. Desde la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, la portavoz Obdulia Lareo puso sobre la mesa los impactos de la mina sobre las poblaciones de salmón en el Ulla, en cuyas escamas se han detectado altos niveles de cobre. "O Ulla non é un vertedoiro industrial. Estas minas só deixan miseria no río e na ría de Arousa. Non destruamos máis o pouco salmón que queda", aseguró.

Recurso de alzada

En este contexto, las organizaciones anunciaron también la interposición de un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección Territorial de Pontevedra que permitió esta excepción a la veda, al tiempo que solicitaron la suspensión cautelar del evento al amparo del Decreto 88/2007, que regula el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Las entidades recuerdan que el pasado mes de enero promovieron la inclusión de las poblaciones gallegas de salmón atlántico (Salmo salar) en dicho catálogo con la categoría de En perigo de extinción, una propuesta actualmente en tramitación y que aún no ha recibido respuesta por parte de la Xunta. De acuerdo con la normativa, esta situación permitiría adoptar medidas cautelares de protección, como la paralización de cualquier actividad que pueda perjudicar a la especie. Y acaban de conocer que Medio Ambiente denegó las medidas cautelares solicitadas por considerarlas "improcedentes".

Estado de conservación

El salmón atlántico es una de las especies más emblemáticas de los ríos gallegos, pero lleva décadas en acusado declive. Según el Atlas do Salmón Atlántico en España, las poblaciones gallegas se redujeron en conjunto más de un 80 % desde la década de 1970. Además, se pasó de más de 20 ríos históricos con presencia reproductora a menos de 8 en la actualidad, muchos de ellos con poblaciones muy reducidas y aisladas. Precisamente, un reciente estudio de la Sociedade Ibérica de Ictiología apunta datos aún más preocupantes para el salmón: su presencia en el Lérez se redujo un 94,8 %, y en el Ulla un 77,9 % en los diez últimos años.