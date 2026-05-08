Vecinos de Bertamiráns denuncian la okupación masiva y los problemas de seguridad en un edificio de la Travesía do Pedregal: "Nadie nos ayuda"
Piden identificar al propietario legal del inmueble para que emprenda acciones judiciales contra los ocupantes
El Concello de Ames ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil
Vecinos de la Travesía do Pedregal, en Bertamiráns (Ames), denuncian los problemas que está generando la okupación masiva de uno de los cinco edificios que componen la urbanización en la que residen, un bloque que llevaba deshabitado más de diez años. Una de las propietarias —que prefiere no identificarse por temor a represalias— relata que el conflicto se originó hace meses, después de que una pareja se instalase en uno de los pisos, y ha escalado hasta abarcar la práctica totalidad de las viviendas disponibles, en torno a 18.
En el inmueble, explica, conviven familias con niños y personas que, según han podido averiguar, cuentan con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. De hecho, los vecinos sospechan que en el edificio hay trapicheo de drogas y temen que algunas viviendas se estén utilizando también para la prostitución. Denuncian, además, que algunos ocupantes amenazan a los residentes y que pasean sin correa perros de razas potencialmente peligrosas. "Nadie nos ayuda", lamentan.
“Tienen luz y agua que enchufaron ilegalmente y llegaron a vandalizar la puerta de garaje que comunica con el resto de la urbanización porque querían tener internet y acceder al cuadro de comunicaciones”, señala la vecina.
Okupas contra okupas
La Policía Local ha tenido que personarse en el inmueble en numerosas ocasiones. "La última vez ya fue el colmo: los okupas primarios los llamaron para que los defendieran de otras personas que a su vez querían okupar sus viviendas", asegura.
El edificio, el último de una urbanización próxima al centro de salud de Bertamiráns y a la Praza de Chavián, quedó sin concluir tras la disolución de la empresa promotora, Construcciones Mouriño Bello. Hace unos cinco años fue vandalizado y sufrió robos de instalaciones esenciales, como cobre y calderas.
"¿Cómo estarán esas viviendas?", se pregunta la mujer, al tiempo que subraya la preocupación vecinal por los menores que viven en el inmueble: “No puede haber niños en un edificio que tiene ratas, en el que van a convivir con gente que presuntamente se dedica a la prostitución y a robar y en unas instalaciones que quién sabe en qué estado se encuentran".
Los vecinos piden a las autoridades que identifiquen al propietario legal del inmueble para que emprenda acciones judiciales de manera que se pueda garantizar la seguridad de los vecinos y la protección de los menores que residen en el edificio okupado.
La Guardia Civil está al tanto
Desde el Concello de Ames confirman a este diario que tienen constancia de los hechos, que ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil.
"Dende os departamentos de Servizos Sociais e Policía Local documéntase a situación mediante informes e acúdese regularmente á zona, colaborando en todo o posible coa autoridade competente", señalan fuentes municipales.
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