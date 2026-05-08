Exposición, talleres y rutas para conocer al lobo en Ames los días 16 y 17 de mayo
El objetivo de las jornadas es ofrecer una guía completa sobre el lobo, desmintiendo mitos populares y abordando su convivencia con la ganadería
El evento, que se prolongará los días 16 y 17 de este mes, se cerrará con una ruta para buscar rastros y hábitats donde habita este depredador
Las próximas actividades del Aula da Natureza de Ames estarán dedicadas al lobo durante el mes de mayo. De este modo, los días 16 y 17 de este mes se celebrarán las I Jornadas monográficas sobre o lobo en el Pazo da Peregrina. Durante estos dos días habrá una exposición, un circuito de conferencias, una actividad de búsqueda del tesoro, un taller de rastros, un muro de dibujos sobre el lobo y una ruta guiada. Anotaciones enviando esta ficha por email (a auladanatureza@concellodeames.gal).
El objetivo de esta iniciativa es acercar al vecindario, desde varias perspectivas, la figura de un animal tan representativo del monte gallego. De este modo, las personas asistentes recibirán una guía completa sobre el lobo, la cual, entre otras cosas, servirá para desmentir todos los mitos populares sobre su figura.
Desde el sábado 16
El evento comenzará el sábado 16 de mayo con la inauguración y guía de la exposición efímera 'O lobo', desde las 10.00 horas. Posteriormente, alrededor de las 11.00 horas comenzarán las charlas coloquio. Serán un total de tres: 'Lobos e humanos: camiños converxentes', con Antonio Centenera; 'Comportamento e adaptación do lobo', con Pedro Domínguez; y 'Convivencia entre lobos e gandaría', con Ovidio Queiruga. La asistencia es libre hasta completar aforo.
Búsqueda del tesoro
Paralelamente se desarrollará la Busca do Tesouro Lobeiro, dirigida al público infantil y, ya por la tarde, la programación se retomará con el Obradoiro de Rastros, que estará disponible desde las 16.00 hasta las 18.00 horas. El domingo 17, las I Jornadas monográficas sobre el lobo cerrarán esta edición inaugural con la ruta guiada enfocada en los rastros, la etología y el hábitat del lobo. La actividad se celebrará en horario de 11.00 a 14.00 horas y la expedición tomará el Pazo da Peregrina como punto de encuentro inicial antes de comenzar el itinerario.
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