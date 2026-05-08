El alcalde de Brión exige que los municipios donde opera el GES lo cofinancien

Los integrantes de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) están decididos a mejorar sus condiciones. "Estamos como peóns, e non hai bolsas para cubrir baixas e substitucións", a pesar de que si arde una vivienda, "entramos como calquer compañeiro no lume", lamenta Julio Rivero, presidente de la asociación Agesga, que aglutina a estos profesionales. Y, a su vez, el alcalde de Brión, el socialista Pablo Lago, insiste en la necesidad de que los municipios donde actúa este grupo (de cuya valía no duda) se impliquen, y lo cofinancien.

De esta forma, el regidor recuerda que a pesar de su tamaño, Brión "está a prestarlle servizo a outros municipios máis grandes e que están á espera da posta en marcha do parque comarcal de bombeiros. Pero, mentres tanto, é Brión quen ten que correr con todos os gastos. Non é xusto". También agradece los esfuerzos y medios de la Xunta y Diputación coruñesa, defendiendo la profesionalidad de los miembros del GES local y rechazando la precariedad. También recuerda no se están autorizando horas extra, y que tienen bolsa de sustituciones, pero no es fácil engrosarla para sustituir a sus 12 integrantes, al necesitarse "unha formación moi precisa".

Consideración legal

Asimismo, subraya que "legalmente non están considerados como bombeiros", tal como les recuerdan desde Emerxencias y la Valedora do Pobo, pese a que en algunos concellos así lo pongan en su uniforme.

Pero en Agesga tienen un caballo de batalla muy distinto, y sus reivindicaciones, además, van por otro lado. Así, quieren depender directamemente de las diputaciones (podría ser a través de los consorcios), para contar con bolsas de sustitución estables (cuya ausencia obligó a cerrar el pasado martes parques en Cervo, Sanxenxo y Brión, y dejar con un solo operario en los de O Barco, O Pereiro de Aguiar o Ponte Caldelas). Pero, además, buscan la equiparación en la categoría profesional resto de sus compañeros.

Esta equiparación, recuerdan los afectados, "non implica unha suba de salario: só que a administración provincial cotice 126 euros máis por cada un de nos", de forma que podrían beneficiarse del coeficiente reductor para jubilaciones anticipadas y mejorar sus coberturas ante enfermedades.

Desde el Bloque

Y precisamente, de esta problemática se hacía eco el BNG de Brión, después de conocerse que el servicio llegó a verse obligado el martes en este municipio al cerrar durante una jornada por la falta de personal suficiente para garantizar la atención. La formación nacionalista considera “moi grave” la situación que está viviendo un servicio esencial para la seguridad de los vecinos y vecinas de Brión y de otros ayuntamientos de la comarca, y advierte de que la falta de efectivos y la precariedad laboral “non poden seguir sendo a norma nun dispositivo de emerxencias”.

Desde el Bloque señalan que el GES —con el que ya se han reunido para conocer sus necesidades— presta una atención fundamental en intervenciones relacionadas con accidentes, incendios, rescates y otras emergencias, por lo que consideran “inadmisíbel” que el funcionamiento del servicio dependa de la realización constante de horas extraordinarias y de plantillas insuficientes. Precisamente, hace menos de un año el Bloque pidió explicaciones en el pleno por los gastos jurídicos derivados de la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar horas extra a los trabajadores del GES, por una cuantía de más de 165.000 euros.

Medidas inmediatas

En este sentido, la organización demanda al Ayuntamiento de Brión que adopte medidas inmediatas para garantizar la estabilidad del servicio, reforzar los efectivos y asegurar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del GES. “O dereito da veciñanza a contar cun servizo de emerxencias eficaz non pode sosterse sobre a precariedade laboral de quen garante esa seguridade”, señalan desde el BNG. La formación considera que esta situación evidencia la necesidad de abordar de manera estructural los problemas que arrastra el servicio y reclama responsabilidad institucional para evitar que episodios como el cierre temporal del GES vuelvan a repetirse. Precisamente,