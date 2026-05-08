A Xunta licita o contrato para a expropiación de terreos do futuro polígono empresarial de Cabana
Terá unha superficie de máis de 267.000 metros cadrados
A Xunta axiliza a construción do parque empresarial de Cabana de Bergantiños coa licitación do contrato de redacción para a expropiación dos terreos. Contará cunha superficie de 267.217 m2.
Coa licitación deste contrato de servizos, o Goberno galego dá un paso máis para cumprir co seu compromiso de dotar de máis solo empresarial á comarca de Bergantiños, toda vez que a aprobación inicial do Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (PEOSE) do parque terá lugar nas vindeiras semanas.
Trátase dunha zona na que existe unha elevada demanda por parte dos emprendedores e emprendedoras, dada a súa posición estratéxica pola conexión co porto e a cidade da Coruña mediante a autoestrada A Coruña-Carballo (AG-55).
Na actualidade, no ámbito da provincia da Coruña, a Xunta tamén ten en marcha as expropiacións dos terreos para ampliar o parque empresarial de Bértoa (Carballo), que incrementará en 629.587 m2 a súa superficie actual, e do parque de Coristanco, que contará con 173.153 m2 de solo empresarial.
Por outra banda, están rematadas as obras de urbanización da Fase C do parque empresarial de Morás (Arteixo); está en fase de tramitación o PEOSE para a ampliación do polígono industrial da Sionlla en Santiago de Compostela; ou o Peose da Plataforma Loxística Empresarial e Portuaria de Mandiá en Ferrol. En conxunto, todas as actuacións na provincia da Coruña suman 4,2 millóns de metros cadrados.
