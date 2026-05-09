Ames adjudica por casi 60.000 euros la construcción del nuevo puente sobre el río Anduriña

El Concello de Ames ha adjudicado las obras para la construcción de un nuevo puente sobre el río Anduriña, afluente del Tambre, a su paso por la parroquia de Piñeiro. El proyecto, aprobado por la Xunta de Goberno Local, será ejecutado por la empresa Excavaciones Pose SL por un importe de 59.290 euros.

La actuación se financiará con cargo a la primera fase del POS+ Adicional 2/2025 y forma parte del plan municipal de mejora de vías e infraestructuras en las parroquias y núcleos urbanos del municipio.

El concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que el proyecto recoge las actuaciones necesarias para construir una nueva estructura en un vial municipal de unos tres metros de ancho, donde actualmente el paso sobre el río Anduriña se resuelve mediante una obra de drenaje transversal de hormigón.

Colapso parcial

Según señala el edil, la capacidad hidráulica de la infraestructura actual resulta insuficiente. Esta situación, unida a distintos episodios climáticos adversos registrados en los últimos meses, provocó inundaciones en el camino y el colapso parcial del puente, lo que hace necesaria su sustitución.

La nueva obra de drenaje busca garantizar la seguridad peatonal y del tráfico rodado en el vial, además de cumplir las exigencias recogidas en el Plan Hidrolóxico Galicia-Costa.

Los trabajos comenzarán con la demolición de la estructura actual y el movimiento de tierras necesario para ejecutar la cimentación del nuevo pórtico. Toda la estructura se realizará con hormigón. A continuación, se reafirmará el camino en el entorno de la obra. La actuación se completará con la colocación de un pretil metálico sobre la estructura, prolongado con barrera de seguridad.

El proyecto incluye también la regeneración paisajística de la zona para integrar la nueva infraestructura en el espacio fluvial y mejorar la seguridad del paso sobre el río Anduriña.