Baile, ilustración manga, horto e aula de reflexión: así se promove o benestar emocional no IES Isidro Parga de Carballo
Profesores de Teo e Ferrol visitaron o centro para coñecer os seus patios dinámicos e os espazos de resolución de conflitos
O IES Isidro Parga Pondal de Carballo viviu unha semana de intensa actividade pedagóxica e proxección exterior. O centro exerceu este xoves como anfitrión na xornada de intercambio do programa Observa-Acción, recibindo o profesorado do IES de Cacheiras, de Teo, e do CMUS Xan Viaño, de Ferrol.
A benvida estivo amenizada cunha actuación de pandeireta a cargo de cinco alumnas da Asociación Raigañas de Malpica. Logo, profesorado das tres localidades puido coñecer de primeira man as iniciativas que definen a identidade do Parga Pondal.
Durante o recreo, os docentes de Ferrol e Teo observaron o funcionamento dos patios dinámicos, unha proposta que organiza os descansos para fomentar a participación. O proxecto abarca dende o baile galego e a pandeireta ata o xadrez, as manualidades, a ilustración manga ou o coidado do horto escolar.
A oferta complétase con radio escolar e actividades de debate, transformando o lecer nun espazo de aprendizaxe e inclusión.
Posteriormente, explicáronse as ferramentas de xestión de conflitos, destacando a Aula da calma para o control do estrés e a Aula de cambio. Esta última funciona como unha modalidade de expulsión interna onde o alumnado, en lugar de ser enviado ao seu domicilio, realiza as súas tarefas en aulas de 2º de Bacharelato, favorecendo a reflexión nun ambiente de maior madurez académica.
O broche final puxérono os alumnos axudantes, que amosaron aos visitantes unha reunión de traballo real onde xestionan de forma autónoma as dificultades de convivencia entre iguais.
De xeito simultáneo ao intercambio no centro, unha delegación do instituto desprazouse á Coruña para participar no II Foro de Educación, Formación e Emprego. Alí, tres integrantes do departamento de Mediación e cinco alumnos axudantes de 3º da ESO expuxeron o labor que o centro leva desenvolvendo durante máis de 20 anos.
Neste escaparate autonómico, os estudantes explicaron o impacto positivo da resolución pacífica de conflitos no día a día do instituto. A presenza no foro permitiu poñer en valor un modelo educativo que pon o foco no benestar emocional e na participación activa, demostrando que a convivencia e o éxito académico van da man.
Este ciclo de intercambio pecharase o vindeiro 19 de maio coa visita do profesorado do Parga Pondal ao IES de Cacheiras para seguir compartindo experiencias e boas prácticas docentes.
