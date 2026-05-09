Centos de persoas protestan na Laracha contra o proxecto da planta de biogás
O deputado socialista Aitor Bouza advirte que, se se materializa, "o valor das terras caerá en picado"
Centos de persoas participaron este sábado na Laracha nunha manifestación convocada pola Plataforma Stop Biogás A Laracha contra o proxecto de instalación dunha planta de biogás en Soandres.
Estes catro concellos presentarán alegacións ao proxecto que está en tramitación, baseadas na protección do patrimonio, a posible afectación aos ríos Anllóns e Valiñas e aos cheiros e molestias que entenden xerará a actividade da planta de biogás.
Os manifestantes iniciaron a marcha de protesta ao mediodía na Praza Lles Sabres d’Olonne, en dirección á Praza do Concello, onde se leu un comunicado.
Entre os asistentes estaba o deputado autonómico do PSdeG Aitor Bouza, quen subliñou que "este proxecto afecta non só a Laracha, senón tamén aos concellos de Cerceda, Arteixo e Culleredo".
"É un atentado contra estas terras rústicas, contra este chan rústico", lamentou o Bouza, que se preguntou "pola herdanza que van ter as novas xeracións se finalmente se instala esta infraestrutura".
"A partir do momento en que unha planta de biogás teña aquí, poña aquí o pé, estas terras caen en picado no seu valor", advertiu o socialista.
"É un atentado contra o medio ambiente e contra á forma de vida dos veciños da Laracha, que non van ver ningún beneficio con esta nova planta de biogás na súa contorna", engadiu.
Este domingo terá lugar ao mediodía unha charla informativa sobre este proxecto no Casino 1889 de Carballo, na que participarán Laura Barral, bióloga do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña; Evaristo Domínguez, do Instituto de Estudos Bergantiñáns; e Vanessa Abeleira, enxeñeira.
