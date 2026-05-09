Cinco detenidos en Carballo tras el registro de una vivienda
La Policía Judicial inspeccionó un piso de la calle Mahón, posiblemente en relación a una red vinculada con la prostitución
La Guardia Civil desplegó el pasado sábado día 2 un importante operativo en la localidad de Carballo consistente en la entrada y registro en una vivienda. Y, aunque existe un gran hermetismo oficial en torno al dispositivo, se descarta que se trate de un caso de tráfico de drogas, y podría haberse desarrollado en el marco de una investigación judicial relacionada con una red de prostitución.
El operativo se llevó a cabo en un piso del inmueble 45-47 de la calle Mahón. A primera hora de la mañana, una docena de efectivos de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) llevaron a cabo un "asalto táctico" para asegurar el inmueble de forma rápida.
Los efectivos echaron abajo la puerta del piso y, a continuación, los agentes de la Policía Judicial procedieron a la inspección minuciosa del lugar para recabar pruebas y evidencias delictivas.
Tras el registro, se llevaron una caja en la que podía verse diversa documentación. Al menos dos personas salieron esposadas, ocultando sus rostros.
El dispositivo concluyó con la detención de cinco personas. De momento no trascendieron los cargos que se les imputan ni el resultado del registro efectuado en la vivienda.
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