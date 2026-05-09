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Cinco detenidos en Carballo tras el registro de una vivienda

La Policía Judicial inspeccionó un piso de la calle Mahón, posiblemente en relación a una red vinculada con la prostitución

Uno de los detenidos en la operación llevada a cabo el pasado sábado día 2 en Carballo.

Uno de los detenidos en la operación llevada a cabo el pasado sábado día 2 en Carballo. / Guardia Civil

Suso Souto

Carballo

La Guardia Civil desplegó el pasado sábado día 2 un importante operativo en la localidad de Carballo consistente en la entrada y registro en una vivienda. Y, aunque existe un gran hermetismo oficial en torno al dispositivo, se descarta que se trate de un caso de tráfico de drogas, y podría haberse desarrollado en el marco de una investigación judicial relacionada con una red de prostitución.

El operativo se llevó a cabo en un piso del inmueble 45-47 de la calle Mahón. A primera hora de la mañana, una docena de efectivos de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) llevaron a cabo un "asalto táctico" para asegurar el inmueble de forma rápida.

Los agentes se llevaron una caja con diversa documentación.

Los agentes se llevaron una caja con diversa documentación. / Guardia Civil

Los efectivos echaron abajo la puerta del piso y, a continuación, los agentes de la Policía Judicial procedieron a la inspección minuciosa del lugar para recabar pruebas y evidencias delictivas.

Los detenidos, que salieron de la vivienda esposados, ocultaron sus rostros.

Los detenidos, que salieron de la vivienda esposados, ocultaron sus rostros. / Guardia Civil

Tras el registro, se llevaron una caja en la que podía verse diversa documentación. Al menos dos personas salieron esposadas, ocultando sus rostros.

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El dispositivo concluyó con la detención de cinco personas. De momento no trascendieron los cargos que se les imputan ni el resultado del registro efectuado en la vivienda.

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