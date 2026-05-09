Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del ObraAVE SantiagoElena CandiaTerraza SantiagoGES Brión Ames
instagram

Os cines de Cee seguirán abertos mentres se xestiona unha solución estable para garantir o seu futuro

O Concello plantexa o estudo dunha redución ou bonificación das cotas de comunidade

Os cines Xunqueira están ubicados no centro comercial Finis Terrae de Cee.

Os cines Xunqueira están ubicados no centro comercial Finis Terrae de Cee. / Cedida

Suso Souto

Cee

A alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, dixo que o Goberno local está realizando xestións para evitar o peche dos cines do Centro Comercial Finis Terrae e para intentar garantir a súa continuidade.

Neste sentido, asegurou que "seguirán abertos mentres se xestiona unha solución estable para garantir o seu futuro".

Os cines están situados nun local municipal de aproximadamente 767 metros cadrados e constitúen unha actividade importante para Cee e para toda a comarca, tanto desde o punto de vista cultural como económico, xa que axudan a manter movemento e actividade no centro comercial.

O principal problema económico para que a empresa poida mantelos abertos está relacionado cos gastos de comunidade que ten que afrontar, cunha cota de 2.961 euros ao mes e unha renda municipal de 403 euros ao mes.

Neste sentido, a rexedora explicou que "o maior custo para manter abertos os cines non é o alugueiro municipal, senón os gastos comunitarios do centro comercial".

Durante os últimos meses, desde a Alcaldía mantivéronse reunións e conversas para buscar unha solución que permitise manter abertos os cines.

Lamela dixo que "existe xa un acordo previo co representante da actividade para continuar coa explotación, seguindo o mesmo procedemento aplicado con outros locais municipais do centro comercial, e solicitouse ademais a convocatoria dunha reunión da comunidade de propietarios para tratar as cuotas dos locais dos cines".

O Concello remitiu un requirimento formal á comunidade de propietarios solicitando unha xunta extraordinaria, o estudo dunha posible redución ou bonificación das cotas de comunidade dos cines, a emisión inmediata de todos os recibos pendentes e a regularización da situación económica do local.

O Concello lembra ademais que no ano 2019 a comunidade de propietarios aprobou un sistema que permite aplicar bonificacións mediante maioría cualificada e que xa existen antecedentes de reducións aplicadas a outros locais do centro comercial.

A alcaldesa sinala que o xerente da comunidade non convocou ningunha reunión específica para tratar o problema das cotas comunitarias dos cines, "a pesar da gravidade da situación".

Por este motivo, o Concello solicitou formalmente a convocatoria urxente dunha xunta extraordinaria para intentar buscar solucións concretas que permitan garantir a continuidade da actividade.

A mandataria local quixo deixar claro que "o Concello ten pagadas todas as facturas e cotas que lle foron emitidas pola xerencia da comunidade, incluíndo unha factura acumulada superior aos 44.000 euros correspondente a cinco trimestres".

Ademais, explica que a propia administración do centro comercial "recoñeceu que deixou de emitir facturas durante un tempo sen comunicar esta situación ao Concello, o que impediu actuar antes sobre o problema".

Por iso, o Concello solicitou tamén que se emitan todos os recibos pendentes para poder tramitar inmediatamente o seu pagamento.

Margot Lamela tamén destaca que a última reunión efectiva da comunidade de propietarios celebrouse en outubro de 2022 e que "dende entón houbo numerosas convocatorias aprazadas ou modificadas reiteradamente pola xerencia, sen chegar a celebrarse reunións efectivas para resolver os problemas do centro comercial".

O Concello considera que manter abertos os cines é importante para manter un servizo cultural para Cee e para a comarca, xerar actividade económica e movemento no centro comercial, axudar ao resto de negocios instalados no recinto e contribuír á reactivación do centro comercial.

Noticias relacionadas

A alcaldesa reitera finalmente o compromiso do Concello de seguir traballando para atopar unha solución seria, estable e legal que permita garantir o futuro dos cines e contribuír á recuperación da actividade do centro comercial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents