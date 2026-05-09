Os cines de Cee seguirán abertos mentres se xestiona unha solución estable para garantir o seu futuro
O Concello plantexa o estudo dunha redución ou bonificación das cotas de comunidade
A alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, dixo que o Goberno local está realizando xestións para evitar o peche dos cines do Centro Comercial Finis Terrae e para intentar garantir a súa continuidade.
Neste sentido, asegurou que "seguirán abertos mentres se xestiona unha solución estable para garantir o seu futuro".
Os cines están situados nun local municipal de aproximadamente 767 metros cadrados e constitúen unha actividade importante para Cee e para toda a comarca, tanto desde o punto de vista cultural como económico, xa que axudan a manter movemento e actividade no centro comercial.
O principal problema económico para que a empresa poida mantelos abertos está relacionado cos gastos de comunidade que ten que afrontar, cunha cota de 2.961 euros ao mes e unha renda municipal de 403 euros ao mes.
Neste sentido, a rexedora explicou que "o maior custo para manter abertos os cines non é o alugueiro municipal, senón os gastos comunitarios do centro comercial".
Durante os últimos meses, desde a Alcaldía mantivéronse reunións e conversas para buscar unha solución que permitise manter abertos os cines.
Lamela dixo que "existe xa un acordo previo co representante da actividade para continuar coa explotación, seguindo o mesmo procedemento aplicado con outros locais municipais do centro comercial, e solicitouse ademais a convocatoria dunha reunión da comunidade de propietarios para tratar as cuotas dos locais dos cines".
O Concello remitiu un requirimento formal á comunidade de propietarios solicitando unha xunta extraordinaria, o estudo dunha posible redución ou bonificación das cotas de comunidade dos cines, a emisión inmediata de todos os recibos pendentes e a regularización da situación económica do local.
O Concello lembra ademais que no ano 2019 a comunidade de propietarios aprobou un sistema que permite aplicar bonificacións mediante maioría cualificada e que xa existen antecedentes de reducións aplicadas a outros locais do centro comercial.
A alcaldesa sinala que o xerente da comunidade non convocou ningunha reunión específica para tratar o problema das cotas comunitarias dos cines, "a pesar da gravidade da situación".
Por este motivo, o Concello solicitou formalmente a convocatoria urxente dunha xunta extraordinaria para intentar buscar solucións concretas que permitan garantir a continuidade da actividade.
A mandataria local quixo deixar claro que "o Concello ten pagadas todas as facturas e cotas que lle foron emitidas pola xerencia da comunidade, incluíndo unha factura acumulada superior aos 44.000 euros correspondente a cinco trimestres".
Ademais, explica que a propia administración do centro comercial "recoñeceu que deixou de emitir facturas durante un tempo sen comunicar esta situación ao Concello, o que impediu actuar antes sobre o problema".
Por iso, o Concello solicitou tamén que se emitan todos os recibos pendentes para poder tramitar inmediatamente o seu pagamento.
Margot Lamela tamén destaca que a última reunión efectiva da comunidade de propietarios celebrouse en outubro de 2022 e que "dende entón houbo numerosas convocatorias aprazadas ou modificadas reiteradamente pola xerencia, sen chegar a celebrarse reunións efectivas para resolver os problemas do centro comercial".
O Concello considera que manter abertos os cines é importante para manter un servizo cultural para Cee e para a comarca, xerar actividade económica e movemento no centro comercial, axudar ao resto de negocios instalados no recinto e contribuír á reactivación do centro comercial.
A alcaldesa reitera finalmente o compromiso do Concello de seguir traballando para atopar unha solución seria, estable e legal que permita garantir o futuro dos cines e contribuír á recuperación da actividade do centro comercial.
- Horario y dónde ver gratis el partido que puede decidir el regreso del Obradoiro a la ACB
- Vecinos de Bertamiráns denuncian la okupación masiva y los problemas de seguridad en un edificio de la Travesía do Pedregal: 'Nadie nos ayuda
- Una furgoneta pierde el control en el polígono del Tambre, se salta varios carriles y acaba empotrada contra la nave de Aluminos Cabeal
- Sar, a un triunfo de volver a la ACB
- El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB
- Mario E. Casas, estudiante del Lamas de Abade, inaugura en Santiago una exposición sobre su primer cómic
- Ni es un faro ni deja de moverse: el 'gigante' de hormigón a 1 hora de Santiago que se balancea con el viento de la Costa da Morte
- Xandre Muíño, el joven que contagia en redes su amor por Carballo: 'Quero que a xente valore o que temos aquí