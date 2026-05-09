Un grupo de universitarios desarrolla trece aplicaciones dirigidas a personas con diversidad funcional
Alumnos de Tecnología Educativa de la USC diseñaron los recursos didácticos interactivos para el colectivo Aspaber, de Bergantiños
Orientan a los usuarios para poner una lavadora, acudir a un restaurante o reconocer una estafa
La Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños (Aspaber) presentó en el Fórum de Carballo las aplicaciones diseñadas y desarrolladas por el alumnado de Tecnología Educativa de 3º curso del Grado de Pedagogía de la Universidad de Santiago de Compostela, en el marco de un convenio de colaboración.
El acto reunió a unos 80 participantes y permitió dar a conocer un total de trece recursos didácticos interactivos, adaptados para personas con diversidad funcional, creados con el objetivo de apoyar a los usuarios y usuarias de Aspaber en diferentes situaciones de la vida cotidiana.
Entre los materiales presentados se encuentran propuestas como Micromundo, Mi día en la peluquería, Cómo poner una lavadora, Nos vamos a vacunar, Libro interactivo de sonidos, Monedero digital, Super-comprando, Entiendo y actúo, Situaciones en la casa, Cómo reconocer estafas en red, Visita al restaurante, Ducha y bienestar: mi momento de cuidado, o Vamos a hacer un análisis clínico.
Los proyectos abordan cuestiones prácticas y funcionales, como acudir a una peluquería o a un restaurante, utilizar una lavadora, un microondas o una máquina expendedora, acudir a vacunarse o aprender a gestionar la respuesta emocional ante diferentes situaciones.
A la presentación asistieron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y miembros de la Corporación municipal, mostrando una vez más el apoyo institucional a la labor de inclusión y acompañamiento que Aspaber desarrolla desde hace décadas.
Desde la entidad quisieron agradecer especialmente la implicación de todo el alumnado y profesorado participante en esta experiencia, destacando el valor de crear soluciones innovadoras, accesibles y funcionales para dar respuesta a los retos diarios que afrontan las entidades sociales.
Con iniciativas como esta, Aspaber continúa fortaleciendo su colaboración con el ámbito universitario y educativo, apostando por la innovación social y por la creación de herramientas que mejoren la autonomía y la inclusión de las personas con diversidad funcional.
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