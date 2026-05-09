Los municipios ofrecen diálogo para cofinanciar el GES de Brión y Ames da la campanada: se ofrece como sede

Hay voluntad de diálogo, y todos comprenden la inquietud a nivel municipal. Esta es la conclusión más común de los regidores de la comarca donde opera el Grupo de Emerxencias Supramunicipais, GES de Brión, tras el llamamiento del regidor de este municipio, Pablo Lago, para que arrimen el hombro y contribuyan a cofinanciar el gasto que implica para las arcas locales maianas. Así lo destacaban los regidores y ediles de Rois, Negreira, Vedra o Teo... pero eso sí, contando siempre con el cambio de horizonte que supondrá el futuro parque comarcal de bomberos de Santiago en el caso del cinturón santiagués. Y por medio, un bombazo: Ames se ofrece como eventual sede en caso de que sus vecinos renuncien.

Así lo explicaba el regidor amesano, Blas García, quien recordaba que los GES constituyen "un servizo financiado maioritariamente pola administración autonómica e provincial, concretamente nun 92,5% pola Xunta de Galicia e as deputacións provinciais. Pola súa banda, os concellos onde se sitúan as sedes asumen o 7,5% restante do financiamento", horas extra aparte. Lo que sí cree conveniente es abrir el debate "cara a unha reforma da normativa de emerxencias que recoñeza adecuadamente a categoría profesional do persoal que traballa nos GES, así como unha mellora do seu encadre organizativo", abogando porque dependan del Consorcio Provincial.

Ventajas evidentes

Pero, de la misma manera, también se hace eco de que este servicio genera ventajas, "e no caso de que o Concello de Brión considere inasumible manter a súa participación neste servizo de emerxencias e quixera renunciar a el, como xa fixeron outros concellos, dende o Concello de Ames manifestamos a nosa disposición a valorar acoller unha posible sede do GES, co obxectivo de garantir a continuidade e reforzo da cobertura de emerxencias na comarca".

Colaboración teense

Más cauta se muestra la alcaldesa de Teo, la popular Lucía Calvo, explicando que "la colaboración entre municipios é fundamental, e pola nosa parte, se Brión ten unha proposta, estamos dispostos a sentarnos para valorala; faltaría máis", aportaba a este diario.

Continuando por Rois, su regidor Ramón Tojo destaca que "aquí tamén opera o GES de Padrón, e de feito prestámoslle maquinaria, como a motobomba municipal, cando non a empregamos". Pero la realidad es que los efectivos brioneses suelen ser los primeros en personarse en los sucesos que tienen como marco el entorno de Urdilde, por lo que tiene claro que "poderíase falar do tema, unha vez que exista un chamamento do rexedor brionés; nós, encantados de que veñan, porque é un municipio amigo".

Comprensión en Vedra

También el mandatario local en funciones de Vedra, Enrique Vázquez, aseguraba "entender" la preocupación de su homólogo brionés "por prestar servizos noutros concellos que non son o seu, pero en calquer caso haberá que falalo". Y, por supuesto, "sempre pendentes do parque comarcal de bombeiros, que servirá algún día para cubrir a estes concellos, como o noso, que están en zona de sombra".

E, igualmente, el regidor de Negreira, el socialista Ángel Leis, apelaba a la voluntad de diálogo... pero eso sí, "sempre delimitando as responsabilidades, porque en moitos casos son temas de seguro, como nos accidentes de coche". De cualquier forma, asegura comprender la preocupación de Lago, y cree fundamental "establecer límites porque se, por exemplo, chamamos de Negreira para que limpen unha mancha de aceite da estrada, é normal que teñamos que pagar por iso, pero se un particular avisa ao 112 de que caeu unha árbore no medio do monte... en calquer caso, habería que implicar tamén ao 112". Termina recordando que el Consorcio provincial "xa nos pasou facturas por 5.000 euros por gastos" que, opina, habría que analizar pormenorizadamente.