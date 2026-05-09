Saborosa cita en Melide para degustar os afamados melindres elaborados por doceiros locais

A Charanga Achicoria e Herba Grileira animaron a festa, e Mary Mosteiro achegou a cativada á tradición da repostaría da zona

Asistentes á Festa do Melindre, que se celebra no Canón de Ran Roque. / Cedida

Suso Souto

Melide

Melide vive este sábado a primeira xornada da 34 edición da Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide, unha cita declarada Festa de Interese Turístico Galego, e que organiza o Concello desde 1991 coa colaboración das pastelerías e panaderías locais que abastecen de produto esta celebración.

A festa, que pon en valor o oficio dos doceiros e doceiras e a tradición da repostaría artesanal melidense, ten o seu epicentro no Cantón de San Roque, onde se sitúan os diferentes postos de venda. A feira abriu ás 11.00 horas e retomará a actividade pola tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Este domingo continuará en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 18.00 horas.

Participan seis postos de reposteiros locais e outros doce de produtos relacionados coa gastronomía e a tradición doce da festa.

A programación da mañá incluíu animación musical coa Charanga Achicoria e Herba Grileira. Ademais, celebrouse o obradoiro infantil Coas mans na masa, impartido por Mary Mosteiro, que achegou a cativada á tradición da repostaría melidense a través de diferentes elaboracións inspiradas nos doces típicos da festa.

Mary Mosteiro, rodeada de cativos no taller Coas mans na masa. / Cedida

A programación continuará esta tarde cunha maridaxe de viños e doces a cargo de Martín Ribeirao, profesional do mundo do viño, así como cun showcooking do chef pasteleiro e docente Manuel Garea, embaixador da 30 edición da festa.

A primeira xornada pecharase coa actuación musical de Herba Grileira na Praza das Coles.

Un dos postos de venda de melindres. / Cedida

Este domingo celebrarase o acto oficial de inauguración da festa e a lectura do pregón, ás 12.00 horas no Cantón de San Roque. Tras a benvida do tenente de alcalde, Xosé Igrexas, terá lugar a entrega de diplomas aos Embaixadores e Embaixadoras do Melindre deste ano: Pilar López, Asetem e Xosé Luís López Vila, encargado tamén da lectura do pregón.

A entrega correrá a cargo do alcalde de Melide, José Manuel Pérez, e da concelleira de Cultura, Ana Mosteiro. Antes do pregón intervirán, ademais do rexedor, o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Penas Corral, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde Alonso.

