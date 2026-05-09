Saborosa cita en Melide para degustar os afamados melindres elaborados por doceiros locais
A Charanga Achicoria e Herba Grileira animaron a festa, e Mary Mosteiro achegou a cativada á tradición da repostaría da zona
Melide vive este sábado a primeira xornada da 34 edición da Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide, unha cita declarada Festa de Interese Turístico Galego, e que organiza o Concello desde 1991 coa colaboración das pastelerías e panaderías locais que abastecen de produto esta celebración.
A festa, que pon en valor o oficio dos doceiros e doceiras e a tradición da repostaría artesanal melidense, ten o seu epicentro no Cantón de San Roque, onde se sitúan os diferentes postos de venda. A feira abriu ás 11.00 horas e retomará a actividade pola tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Este domingo continuará en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 18.00 horas.
Participan seis postos de reposteiros locais e outros doce de produtos relacionados coa gastronomía e a tradición doce da festa.
A programación da mañá incluíu animación musical coa Charanga Achicoria e Herba Grileira. Ademais, celebrouse o obradoiro infantil Coas mans na masa, impartido por Mary Mosteiro, que achegou a cativada á tradición da repostaría melidense a través de diferentes elaboracións inspiradas nos doces típicos da festa.
A programación continuará esta tarde cunha maridaxe de viños e doces a cargo de Martín Ribeirao, profesional do mundo do viño, así como cun showcooking do chef pasteleiro e docente Manuel Garea, embaixador da 30 edición da festa.
A primeira xornada pecharase coa actuación musical de Herba Grileira na Praza das Coles.
Este domingo celebrarase o acto oficial de inauguración da festa e a lectura do pregón, ás 12.00 horas no Cantón de San Roque. Tras a benvida do tenente de alcalde, Xosé Igrexas, terá lugar a entrega de diplomas aos Embaixadores e Embaixadoras do Melindre deste ano: Pilar López, Asetem e Xosé Luís López Vila, encargado tamén da lectura do pregón.
A entrega correrá a cargo do alcalde de Melide, José Manuel Pérez, e da concelleira de Cultura, Ana Mosteiro. Antes do pregón intervirán, ademais do rexedor, o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Penas Corral, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde Alonso.
- Horario y dónde ver gratis el partido que puede decidir el regreso del Obradoiro a la ACB
- Vecinos de Bertamiráns denuncian la okupación masiva y los problemas de seguridad en un edificio de la Travesía do Pedregal: 'Nadie nos ayuda
- Una furgoneta pierde el control en el polígono del Tambre, se salta varios carriles y acaba empotrada contra la nave de Aluminos Cabeal
- Sar, a un triunfo de volver a la ACB
- El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB
- Mario E. Casas, estudiante del Lamas de Abade, inaugura en Santiago una exposición sobre su primer cómic
- Ni es un faro ni deja de moverse: el 'gigante' de hormigón a 1 hora de Santiago que se balancea con el viento de la Costa da Morte
- Xandre Muíño, el joven que contagia en redes su amor por Carballo: 'Quero que a xente valore o que temos aquí