El festival MARCO impulsa la arquitectura rural y busca conectar con la sociedad este fin de semana en Vedra

MARCO, el festival cultural que aglutina la Mostra de Arquitectura Rural en Vedra, se presentaba este viernes en el antiguo juzgado local con la mira puesta en establecer una conexión, "de achegar a arquitectura a xente e superar barreiras coa sociedade", apuntaba César García desde la organización. Además, también reivindicó darle continuidad al evento a lo largo de todo el año.

Así lo destacaba en el primer día de actividades, que tendrán continuidad este sábado con la Casa Florencia de Sarandón como base y una ruta a las 10.00 horas titulada O mellor de cada casa, otra sobre Arquitectura e auga y una terra Ruta Etno-Pop, así como el taller Deseñar no límite. Ya por la tarde, se abrirá la muestra a las 16.00 horas, habrá taller Hackear o patrimonio, otra ruta O Mellor da casa, escultura en vivo Óxido, de Arturo Álvarez; proyección del cortometraje Marco, de Abelardo Rendo; taller Deseñar ao límite; otro infantil, Pintando palcos, PIPA, con un mural en comunidad en el palco de la música de San Pedro; apartado de construcción y juegos; así como el coloquio Arquitectura e folclore con Quico Cadaval, Gus Couto, Xisco Feijóo, Susana Seivane y Julia Pozo, a las 19.30 horas. Cerrarán la jornada, a partir de las 21.30 horas, los conciertos de Mini- Campiños, As Campiñas, Os Laxeiros, Asociación Cultural San Campio, Xisco Feijóo y Susana Seivane.

Nueva asociación

En la puesta de largo del festival, César García continuaba trasladando la creación de una asociación que gira en torno al evento, y subrayando que "inclúe unha parte artística e temos conversas, laboratorios para xuntar a profesionais e veciños", y el domingo, último día del ciclo, "plasmaranse as conclusións". Antes de dar paso a las autoridades, aplaudió el apoyo institucional de las administraciones y el de empresas que, como Finsa-Veta, Deleite o Cabeal, entre otros, "apostaron forte". En representación del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, el vocal José Luis Pita confirmó el interés del COAG por patrocinar estos proyectos, ya que "tiña que haber un festival que nacese do rural".

Apoyo de las administraciones

A su vez, el diputado provincial de Patrimonio, Xosé Luís Penas, también manifestó el apoyo de la Diputación coruñesa a este foro, ya que "damos soporte aos concellos máis pequenos, e queremos levar tamén o patrimonio fóra das cidades". La directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, se presentó en calidad de arquitecta, disertando sobre la evolución de su profesión, y su labor para conectar con los clientes "e darlle a mellor resposta as súas necesidades", aunque en un principio pensaban que era una intromisión en sus vidas. "Da escoita e o entendemento mutuo dependerá o que sexa Galicia no futuro", reseñaba. Y en cuanto al regidor en funciones, Enrique Vázquez, se congratuló de que "Vedra sexa un fervedoiro de iniciativas emprendedoras", y quiso rendir homenaje a la diáspora, "que mercou os terreos e constuiu esta casa na que estamos, pero tamén pontes ou escolas". Terminó manifestando el apoyo del Concello de Vedra "a futuras edicións".