Sigüeiro convértese no escaparate da artesanía de Galicia cunha feira na que participan trece obradoiros
A Feira Galega de Artesáns chegará tamén á Estrada, no marco da Festa do Salmón, e a Ribeira, na Festa da Dorna
Redacción
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, achegouse este sábado ata a Feira Galega de Artesáns de Sigüeiro (Oroso), que se celebra coincidindo coa XVIII Festa da Troita, acompañado do alcalde, Álex Doval.
Na feira, que estará aberta ata este domingo en horario de 11.00 a 21.00 horas, participan 13 obradoiros inscritos no rexistro xeral de Artesanía de Galicia e especializados na marroquinería, na bixutería, na serigrafía, no téxtil e na manipulación de papel.
En concreto, trátase dos obradoiros Laura Gallardo (Santiago de Compostela), D Rositas (Rois), Casperlota (Paderne), Barro&Co (Vilarmaior), Chueco (A Coruña), Jerolas (Curtis), Azulgris (Ferrol), Dona Formiguiña (A Estrada), Art Design (Lugo), Como pez en el agua (Vigo), Liño e lá (Gondomar) e os obradoiros Silvereira e Joiasos, procedentes de Ames.
A Feira Galega de Artesáns está organizada pola Asociación Galega de Artesáns (AGA) co apoio da Xunta a través da Fundación Artesanía de Galicia, e forma parte dun calendario de feiras de venda directa que se van desenvolver en diferentes localidades galegas ata o mes de setembro.
Esta colaboración realízase a través dun convenio entre a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e AGA co obxectivo de impulsar a comercialización do produto artesán galego, consolidar a marca Artesanía de Galicia e dinamizar o comercio e o turismo en diferentes localidades.
Ata o mes de setembro deste ano está previsto celebrar 12 feiras de venda directa, protagonizadas exclusivamente por profesionais inscritos no rexistro xeral de Artesanía da Xunta de Artesanía de Galicia.
Ata o de agora xa se realizaron as feiras en Ferrol, Padrón, San Sadurniño e Ribadavia e están confirmadas xa as datas destas feiras na Estrada (o 17 de maio coincidindo coa Festa do Salmón), en Ribadeo (do 19 ao 21 de xuño), en Foz (do 3 ao 5 de xullo), en Ribeira (os días 20 e 21 de xullo, coincidindo coa Festa da Dorna) e en Ponteareas, os días 5 e 6 de setembro.
O obxectivo destes eventos é achegarlle o produto artesán galego á sociedade, consolidar a marca Artesanía de Galicia, contribuír á dinamización cultural, económica e turística de cada zona e ofrecerlle aos artesáns un espazo de venda directa de calidade en diferentes zonas de Galicia.
- Horario y dónde ver gratis el partido que puede decidir el regreso del Obradoiro a la ACB
- Vecinos de Bertamiráns denuncian la okupación masiva y los problemas de seguridad en un edificio de la Travesía do Pedregal: 'Nadie nos ayuda
- Una furgoneta pierde el control en el polígono del Tambre, se salta varios carriles y acaba empotrada contra la nave de Aluminos Cabeal
- Sar, a un triunfo de volver a la ACB
- El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB
- Mario E. Casas, estudiante del Lamas de Abade, inaugura en Santiago una exposición sobre su primer cómic
- Ni es un faro ni deja de moverse: el 'gigante' de hormigón a 1 hora de Santiago que se balancea con el viento de la Costa da Morte
- Xandre Muíño, el joven que contagia en redes su amor por Carballo: 'Quero que a xente valore o que temos aquí