Teresa Varela deja Compromiso por Lalín y seguirá como concejala no adscrita

La concejala Teresa Varela ha anunciado su salida de Compromiso por Lalín y continuará su labor en la oposición como edil no adscrita. La decisión modifica la composición del grupo liderado por Rafa Cuiña, que pasa a contar con tres representantes en la corporación municipal de Lalín, los mismos que tiene el PSOE.

Varela hizo pública su decisión a través de un comunicado en el que explica que abandona la formación para mantener la coherencia política con lo que defendió ante los vecinos durante la campaña electoral. “No comparto el giro político que desdibuja nuestra identidad de grupo”, señala la edil.

La concejala insiste, en todo caso, en que su marcha responde a motivos estrictamente políticos y no personales. De hecho, expresa su agradecimiento a Rafa Cuiña y al resto de compañeros de Compromiso por Lalín, de quienes destaca su “calidad humana”.

Por su parte, en Europa Press, Cuiña ha trasladado su respeto por la decisión de Varela y ha agradecido el trabajo desempeñado por la concejala durante estos años. El líder de Compromiso por Lalín asegura que la formación continuará con su actividad y mantiene “muy clara” su hoja de ruta.

Discrepancias

En su comunicado, Varela detalla algunas de las discrepancias que la han llevado a dar este paso. Entre ellas, muestra su rechazo a un modelo que, a su juicio, puede sobrecargar al Ayuntamiento con nuevos inmuebles, al recordar que no solo hay que adquirirlos, sino también mantenerlos, asumir suministros y dotarlos de personal.

La edil defiende una gestión de los recursos públicos basada en la prudencia. Admite que en determinados momentos puede ser necesario recurrir al endeudamiento para invertir en el municipio, pero subraya que debe hacerse “con sentidiño”.

Varela también recuerda que ya había roto la disciplina de voto de Compromiso por Lalín durante el debate de los presupuestos de 2026, al votar en contra de uno de los puntos relacionados con esta cuestión. Esa discrepancia, sostiene, no tiene que ver con sus compañeros de grupo, sino con el modelo de gestión del actual gobierno local.

La concejala se muestra además contraria a incrementar la carga impositiva sobre los vecinos y defiende que el Ayuntamiento debe funcionar como un apoyo para las familias, no como una carga adicional.

Reflexión sobre su futuro político

A un año de las próximas elecciones municipales, Teresa Varela abre ahora un periodo de reflexión personal sobre su futuro político. Según explica, valorará con calma si quiere seguir en la vida pública “dando un paso al frente” o si, por el contrario, ha llegado el momento de abandonar la política y continuar con su actividad privada.