Inversión millonaria en Lalín y comarca para mejorar la PO-533

Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, informó sobre la licitación de las obras de refuerzo del firme y acondicionamiento de las vías de servicio en la carretera PO-533, a su paso por los municipios de Lalín, Dozón y Rodeiro, una actuación estratégica para mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en esta vía. La intervención abarca dos tramos de la PO-533, concretamente entre los puntos kilométricos 1+300 y 14+820, y del 15+940 al 21+430, y tiene como principal objetivo optimizar las características del firme e incrementar la seguridad de los usuarios por 3,6 millones.

Con José Crespo

Durante la visita, junto al regidor lalinés José Crespo, el delegado territorial destacó que estas obras suponen “unha aposta decidida da Xunta pola conservación e mellora da rede viaria autonómica, especialmente en zonas de alta utilización, contribuíndo a unha mobilidade máis segura e eficiente”. Los trabajos incluyen actuaciones de refuerzo del firme mediante fresado del carril, con un espesor de 5 o 12 centímetros según el grado de deterioro, y su posterior reposición con mezclas bituminosas en caliente. En los tramos más dañados, se están aplicando soluciones más profundas, combinando diferentes capas para garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura.

Vías de servicio

En el caso de las vías de servicio, las actuaciones contemplan la excavación de hasta 30 centímetros para el saneamiento de las zonas afectadas, así como la reposición del firme mediante la aplicación de capas de zahorra artificial, macadam y una capa final de rodadura adaptada a las necesidades de la carretera. Además, el proyecto incluye mejoras en materia de señalización horizontal, con la incorporación de marcas viales con resaltes en los bordes de la calzada, que permiten aumentar la visibilidad en condiciones meteorológicas adversas y reducir el riesgo de salidas de vía.

En el ámbito del drenaje, se realizarán labores de conservación y limpieza de los sistemas existentes, garantizando el correcto funcionamiento de la evacuación de aguas. La licitación contempla una inversión superior a los 3,6 millones de euros y se enmarca en el "compromiso da Xunta coa modernización" y mantenimiento de su red de carreteras, con el fin de reforzar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.