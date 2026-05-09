Música, batucada y sorteo de 500 euros en la Festa do Comercio de Ames el día 13

El salón de plenos de Ames acogió la presentación de la Festa do Comercio 2026, una iniciativa puesta en marcha por la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), en colaboración con el Concello y la Xunta de Galicia, con el objetivo de dinamizar el próximo día 13 las calles de Ames, animando al vecindario a comprar en el comercio local. Y va a incluir una gran batucada y conciertos.

Así, Bertamiráns y O Milladoiro disfrutarán de diferentes talleres, sorteos y conciertos durante esta Festa do Comercio 2026. En el caso de Bertamiráns (dentro del reconocimiento como centro comercial abierto), una de las actividades más destacadas es el taller de batucada que se impartirá en la Praza da Maía y que posteriormente finalizará con una gran batucada de la mano de la vecindad de Bugallido. Para poder participar, habrá que presentar el recibo de compra de alguno de los establecimientos asociados.

China y Dúo Infinito

Pero también habrá conciertos: Chiña, a las 20.00 horas, en la Praza da Maía de la capital, y el Dúo Infinito, a las 20.30 horas, en la Praza de Manuel Murguía de la mayor de las urbes maianas, amenizarán esta jornada festiva. No obstante, el plato fuerte será el gran sorteo especial de 500 euros con compras en los establecimientos de XEA de Bertamiráns al final de la jornada. Para poder participar, se tendrá consumir en los locales asociados. En el caso de O Milladoiro, habrá sorteos en cada uno de los establecimientos.

Presentes

A la presentación acudieron la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz; el presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Ramón Cordido; el vocal de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Jorge López; y la gerente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Beatriz López, quienes fueron los encargados de explicar esta campaña que se va a desarrollar el miércoles 13 de mayo en O Milladoiro y Bertamiráns.

La concejala de Promoción Económica, Ana Paz, mostró su alegría por el regreso de un evento que permite “dinamizar as rúas”. Además, destacó que “XEA ten cada vez máis socios tanto en Bertamiráns como no Milladoiro”, con la importancia que este hecho implica para el comercio local. Una XEA que “non só ten socios nas zonas urbanas, senón que tamén conta con asociados no rural, incluíndo deste xeito a todos os comercios e locais hostaleiros do Concello”.

Patronal local

Por parte de XEA, su presidente, Ramón Cordido, señaló que “o obxectivo desta xornada é facer ruído e facer ver á veciñanza amesá que o comercio local está aí”. Tanto Cordido como el vocal de XEA, Jorge López, animaron “a toda a veciñanza a que participe nesta festa e tamén chamamos a todos os comercios e locais de hostalaría que aínda non están asociados a XEA para que se unan a nós e seguir construíndo pobo”. cimientos comerciales.