Laxe mejorará la senda que conecta la zona de Santa Rosa con la playa de Soesto

El Concello de Laxe continúa avanzando en la puesta en valor de sus espacios naturales y turísticos con la presentación del proyecto técnico de mejora de la senda municipal que conecta la zona de Santa Rosa con la playa de Soesto.

Se trata, según explicó el alcalde, Francisco Charlín, de una actuación destinada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la conservación ambiental de uno de los itinerarios peatonales emblemáticos del municipio.

La intervención se realizará a lo largo del camino que discurre en paralelo a la costa y que une Santa Rosa con el acceso sur a la playa de Soesto, una zona muy frecuentada tanto por vecinos y vecinas como por visitantes, especialmente durante la época estival.

El proyecto contempla la renovación integral del firme, actualmente deteriorado por el paso indebido de vehículos, así como la reposición y mejora de los elementos de madera existentes en la senda.

Entre las actuaciones previstas se incluyen también la limpieza y acondicionamiento de los márgenes del camino, la retirada de elementos deteriorados, la ejecución de un nuevo firme adaptado al entorno natural y el refuerzo de la delimitación del itinerario.

Además, se construirá una nueva pasarela peatonal de madera sobre el riachuelo existente en la zona, con un diseño integrado en el paisaje y pensado exclusivamente para el tránsito peatonal.

El proyecto también prevé la colocación de elementos de señalización y pivotes para impedir el acceso de turismos y quads, uno de los principales problemas detectados en los últimos años y que provocó importantes daños en la senda.

El acceso desmontable permitirá, no obstante, la entrada de vehículos de emergencia cuando sea necesario. Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación permitirá seguir mejorando la experiencia de las personas que disfrutan de este espacio natural, al tiempo que se garantiza la protección ambiental de un entorno ubicado en áreas de especial valor paisajístico y ambiental, incluidas dentro de la Red Natura 2000.

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La inversión prevista asciende la más de 86.000 euros y el plazo estimado de ejecución de las obras es de tres meses, desde el inicio de los trabajos.