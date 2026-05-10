López Vila reivindica en Melide el valor del melindre como “patrimonio cultural da gastronomía galega”
El periodista de la Radio Galega ejerció de pregonero en la 34 Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional, en la que también fue nombrado embajador junto a Pilar López y ASETEM
El periodista Xosé Luis López Vila pronunció este domingo el pregón de la 34 Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional da Terra de Melide, declarada de Interés Turístico Galego, en un acto celebrado en el Cantón de San Roque en el que también fue nombrado Embaixador do Melindre 2026, junto a Pilar López López y la Asociación de Empresarios e Empresarias da Terra de Melide (ASETEM).
Durante su intervención, López Vila destacó que la fiesta tiene como objetivo “protexer, poñer en valor e recuperar os doces tradicionais desta vila de Melide”, y defendió el melindre como “valor cultural da gastronomía galega”. El periodista, que se declaró “privilexiado e orgulloso” de ser pregonero, definió Melide como “unha vila única” por su hospitalidad, su patrimonio y su gastronomía.
El alcalde, José Manuel Pérez, reivindicó el melindre como “tradición, identidade, cultura, sabor, artesanía e orgullo”, y aseguró que el Concello de Melide quiere que también sea “futuro”, apostando por apoyar a los artesanos y productores que mantienen viva esta tradición.
Melide, motor económico, turístico y cultural
En el acto participó también el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien destacó “o papel fundamental que desempeñan o comercio local, a hostalaría, o asociacionismo e os medios de comunicación na difusión da identidade cultural e gastronómica de Melide”. También señaló que la Festa do Melindre demuestra cómo “a tradición, a artesanía alimentaria e o traballo colectivo” pueden convertirse en un motor económico, turístico y cultural para toda la comarca.
Por su parte, el diputado provincial Xosé Penas puso el foco en el papel de las mujeres como "impulsoras permanentes da protección e conservación do noso patrimonio inmaterial" y destacó su labor en la transmisión de saberes y tradiciones que forman parte de la identidad colectiva gallega.
Reconocimiento al comercio local
La jornada reconoció además la labor de Pilar López, gerente de ASETEM, por su impulso al comercio local y a la promoción de los melindres, ricos y amendoados, así como el papel de la asociación, fundada en 1989, como agente clave en la dinamización económica de la Terra de Melide.
Tras el acto institucional, las autoridades recorrieron los stands del Cantón de San Roque, donde los obradores y productores mostraron los dulces tradicionales que volvieron a convertir a Melide en la capital más dulce de Galicia.
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