O Foro Alza Voz de Muller pecha en Vimianzo con 200 participantes e unha chamada a reforzar o liderado feminino no rural
A segunda xornada aborda a presenza das mulleres na política, as barreiras no emprego e no emprendemento e a creación de redes de apoio na Costa da Morte
O II Foro de Liderado Feminino no Rural da Costa da Morte Alza Voz de Muller celebrou este sábado na Casa da Cultura de Vimianzo a súa segunda e última xornada cunha ampla programación centrada na participación política, a visibilidade, o emprendemento, o emprego e a construción de redes de apoio entre mulleres.
Despois dunha primeira sesión dedicada á consciencia e ao impulso do talento feminino, o encontro continuou cunha elevada participación. Segundo a organización, arredor de 200 mulleres procedentes de diferentes puntos da provincia participaron nesta cita, que busca fortalecer o liderado feminino no rural e xerar espazos de encontro e colaboración.
A xornada arrincou cunha mesa de diálogo titulada “Facer política sendo Muller: poder, exposición e responsabilidade”, na que se abordaron os retos e oportunidades que implica a presenza das mulleres nos espazos de decisión pública.
Nesta mesa interviron Belén do Campo, delegada provincial da Xunta de Galicia; Patricia Iglesias, parlamentaria do Grupo Socialista galego, e Mercedes Queixas, deputada do Parlamento de Galicia polo BNG. As tres coincidiron na necesidade de seguir avanzando cara a unha representación máis igualitaria e na importancia de dar visibilidade aos referentes femininos.
Ferramentas prácticas para exercer o liderado
A programación da mañá continuou coas intervencións de Gemma Fillol, consultora de marca persoal e comunicación estratéxica, e Nuria Robleño, creativa e emprendedora. Ambas achegaron ferramentas prácticas e reflexións arredor do liderado, a proxección profesional e a comunicación das mulleres nos seus ámbitos de traballo.
Pola tarde, o foro continuou coa mesa “O sistema non é neutro: barreiras invisibles no emprendemento e no emprego”, na que participaron Eva López Barrio, responsable do Programa Woman Emprende; Rosa Arcos, promotora e socia fundadora de FADEMUR; e Patricia Vilán, secretaria xeral da FEGAMP.
O programa completouse con tres obradoiros experienciais, nos que as asistentes traballaron de maneira práctica cuestións vinculadas ao inicio de proxectos, á sostibilidade persoal e económica e á toma de decisións na carreira profesional.
O II Foro Alza Voz de Muller pechou cunha dinámica participativa orientada á creación de redes, alianzas e futuros compartidos. A actividade final reforzou un dos principais obxectivos do encontro: tecer comunidade e fortalecer o liderado colectivo das mulleres no rural da Costa da Morte.
