Piden 40 años de cárcel para 10 acusados de blanquear dinero desde Carballo mediante compraventa de vehículos

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este miércoles y el jueves a diez acusados de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal mediante la compraventa de vehículos. Fiscalía pide para cada uno de los integrantes de esta banda, que operaba desde Carballo, cuatro años de cárcel, lo que suma un total de 40 años.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados (algunos de los cuales tenían antecedentes penales por otro tipo de delitos) habrían obtenido ingresos procedentes, principalmente, de delitos (hurtos, robos, estafas y apropiaciones indebidas) cometidos de forma reiterada entre 2009 y 2019.

Con posterioridad, supuestamente utilizaban dicho dinero en operaciones de compraventa de automóviles para introducirlo en el circuito económico legal y ocultar su origen ilícito.

La Fiscalía sostiene que dos de los acusados centralizaban las gestiones y que numerosos vehículos figuraban formalmente a nombre de una de las procesadas como parte de una estrategia de ocultación.

El Ministerio Público afirma además que se empleó a un menor de edad en algunas operaciones y que familiares y terceros habrían colaborado facilitando trámites y documentación.

Además, el escrito recoge que una de las acusadas llegó a adquirir 126 vehículos entre 2012 y 2017 sin ingresos legales suficientes que justificasen dichas operaciones, mientras que otro de los principales acusados habría adquirido otros cuatro automóviles en circunstancias similares.

Durante un registro efectuado en diciembre de 2017 en un domicilio de Carballo, los investigadores localizaron más de un centenar de contratos de compraventa y documentación supuestamente preparada para encubrir la identidad de los usuarios reales de los vehículos.

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Por ello, solicita para cada uno de los diez acusados penas de dos años y seis meses de prisión por blanqueo de capitales y un año y seis meses por pertenencia a grupo criminal, lo que suma cuatro años de cárcel por persona y un total de 40 años de prisión para el conjunto de los procesados.

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Asimismo, reclama multas de 265.000 euros para cada uno de ellos.