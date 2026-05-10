Susana López Carbia

Sigüeiro vive el día más esperado del año con la Festa da Troita

El cielo amenazaba, pero Sigüeiro volvió a responder. La Festa da Troita de Oroso, declarada de Interés Turístico gallego, celebra este domingo su gran jornada gastronómica con el reparto gratuito de 500 kilos de trucha, que se sumaron a los 300 servidos ayer. Y aunque más de uno miraba de reojo a las nubes, el tiempo acabó aguantando para el momento más esperado: la degustación del producto estrella.