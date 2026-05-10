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Sigüeiro vive el día más esperado del año con la Festa da Troita

Sigüeiro vive el día más esperado del año con la Festa da Troita

Susana López Carbia

Sigüeiro vive el día más esperado del año con la Festa da Troita

Susana López Carbia

Oroso
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El cielo amenazaba, pero Sigüeiro volvió a responder. La Festa da Troita de Oroso, declarada de Interés Turístico gallego, celebra este domingo su gran jornada gastronómica con el reparto gratuito de 500 kilos de trucha, que se sumaron a los 300 servidos ayer. Y aunque más de uno miraba de reojo a las nubes, el tiempo acabó aguantando para el momento más esperado: la degustación del producto estrella.

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