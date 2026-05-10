Susto y sorpresa en Costa da Morte: rescatan un catamarán a la deriva, sin tripulación y con una vía de agua
La embarcación, que había sido amarrada al puerto de Camariñas, apareció a unas 8 millas al noroeste de Punta Roncudo
Nuevo susto en aguas de la Costa da Morte y, esta vez, con sorpresa. Salvamento Marítimo rescató este domingo una embarcación que fue localizada a la deriva, sin tripulación y con una vía de agua.
Poco después del mediodía, un barco de aprovisionamiento comunicó a Salvamento Marítimo la existencia de un catamarán de vela ligera, el Argos 23, a la deriva. Estaba a una ocho millas al noroeste de Punta Roncudo.
En ese momento se movilizó al helicóptero Hemiler 401 y a la lancha Salvamar Altair, y se localizó al dueño del catamarán, quien dijo que lo había dejado amarrado a puerto en Camariñas.
Tras confirmarse que no había nadie a bordo del catamarán, se suspendió el despegue del helicóptero.
Finalmente, la Salvamar Altair remolcó el catamarán hasta el puerto de Laxe.
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