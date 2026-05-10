Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras

Tras analizar la documentación ambiental sometida a consultas por la Xunta de Galicia, la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera que la ubicación y características de la planta de biogás que se proyecta instalar en Soandres (A Laracha) resultan claramente incompatibles con la protección y conservación del río Anllóns, "verdadero eje vertebrador de la comarca de Bergantiños".

"La parcela escogida para la instalación linda al sur con el cauce del Anllóns, situando una actividad industrial de gestión masiva de residuos en un entorno de elevada sensibilidad ambiental, lo que supondría un riesgo inasumible para el medio hídrico y para el equilibrio ecológico del río", argumenta el colectivo.

La planta prevé tratar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos, incluyendo purines, lodos industriales y residuos de matadero, "materiales con un elavado potencial de afección ambiental", indica Salvemos Cabana.

A ello se suma la generación prevista de 50.947 m³ anuales de aguas residuales industriales procedentes de la fracción líquida del digestato. "Por ello, hay que tener presente que cualquier fallo estructural, vertido accidental, error humano o episodio de lluvias intensas podría provocar una contaminación directa de las aguas superficiales del río Anllóns y afectar de forma grave a la red hidrográfica de Galicia-Costa", añade.

Salvemos Cabana considera "especialmente preocupante" que una instalación de estas características se pretenda implantar en el entorno de un espacio fluvial donde debería prevalecer, ante todo, el principio de precaución ambiental, "porque la conservación del río debe situarse por encima de intereses empresariales o especulativos".

"Además del impacto sobre el medio hídrico, no hay que olvidar otros impactos negativos asociados al proyecto, como el incremento del tráfico pesado -estimado entre 25 y 30 camiones diarios-, la emisión de olores y contaminantes atmosféricos, y la degradación del paisaje rural y de la calidad de vida de las poblaciones próximas", indican desde la citada asociación.

Salvemos Cabana alude además a la proximidad de la planta al entorno protegido de la Mámoa de Chousa Grande, así como los "riesgos inherentes al almacenamiento de biogás a alta presión en una zona catalogada como de alto riesgo de incendios forestales".

Por todos estos motivos, la asociación valora el proyecto como incompatible con el modelo de desarrollo rural y con la preservación ambiental del entorno del Anllóns. En este sentido, cree que la instalación de una planta de gestión de residuos a gran escala de estas características "supondría una transformación irreversible del paisaje y una amenaza para los valores naturales y culturales de la zona".

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"La defensa del río Anllóns, cuyo cauce abraza al mar en Cabana de Bergantiños, debe ser un criterio prioritario en cualquier decisión administrativa. Por eso hay que demandar a la Xunta una actuación responsable, preventiva y coherente con la protección efectiva del patrimonio cultural gallego y el sentir mayoritario de la población, que rechaza la iniciativa", concluye.