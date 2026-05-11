As Carrozas do San Cidre recollen medio século de historia nun libro sobre costumes, agro e tradición
A obra foi presentada en Camporrapado nun acto no que tamén se proxectou o documental dos 50 anos desta festa, que celebrará a súa 52 edición os días 16 e 17 de maio en Oural
A Asociación Carrozas do San Cidre presentou esta fin de semana na casa da cultura de Camporrapado o libro Carrozas do San Cidre. Costumes, agro e tradición, unha publicación que recolle medio século de historia da que foi a primeira festa de exaltación dos labores do campo posta en marcha en Compostela.
O acto contou coa presenza do alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; do secretario xeral da Lingua, Valentín García; do presidente da Asociación das Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena; e do presidente da Fundación Xosé Neira Vilas, Fernando Redondo.
Durante a presentación, Ovidio Rodeiro destacou que o volume é “un traballo feito con moito agarimo” grazas á implicación da veciñanza de Oural, que achegou entrevistas, fotografías e vivencias para preservar unha parte esencial da identidade local. O rexedor subliñou que poder conservar e dar a coñecer estes tesouros orais e gráficos é unha das maiores satisfaccións como alcalde.
Pola súa banda, Valentín García salientou o valor comunitario da festa e o proceso de elaboración das carrozas. Segundo explicou, o San Cidre é “moito máis ca unha festa”, xa que representa a unión dun pobo no que cada persoa achega o que pode ou sabe para acadar un resultado colectivo.
Un proxecto compartido pola veciñanza
O presidente da Asociación, Alejandro Pena, puxo o acento na carga emocional do proxecto. Indicou que o libro nace “dende a emoción, o recordo e o sentimento compartido” e agradeceu a colaboración dos veciños e veciñas do Oural, que abriron as portas das súas casas, compartiron imaxes e dedicaron horas de conversa para recuperar vivencias e lembranzas.
Dende a Asociación tamén agradeceron o apoio das entidades que fixeron posible a edición da obra, entre elas o Concello de Boqueixón, a Consellería de Cultura e a Deputación da Coruña, así como a colaboración de profesionais da fotografía e da veciñanza.
Antes da presentación do libro proxectouse de novo o documental sobre os 50 anos das Carrozas do San Cidre. A xornada rematou cuns petiscos acompañados por viño Martín Códax, viño oficial da festa.
A 52 edición da Festa das Carrozas do San Cidre celebrarase o sábado 16 e o domingo 17 de maio na parroquia de Oural, en Boqueixón. Será a primeira edición que se desenvolva baixo a distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia. O día grande será o domingo, cando a partir das 12.00 horas terá lugar o tradicional desfile das carrozas polas rúas de Camporrapado cara ao campo da festa.
