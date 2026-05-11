Carballo sitúase como un referente na atención temperá, cun ritmo asistencial de 110 familias ao mes

Coa ampliación das instalacións habilitáronse dúas novas salas de intervención

Daniel Pérez e Maica Ures, ao seu carón, na Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños. / Cedida

Suso Souto

Carballo

O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, visitaron as instalacións da Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños (UDIAF-Bergantiños) para coñecer de primeira man os resultados da Memoria de Actividades de 2025.

Durante a visita, as autoridades locais puideron comprobar a importancia deste servizo público e gratuíto que xestiona a Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) no concello.

O alcalde e a concelleira destacaron a importancia da colaboración entre administracións e entidades para garantir un recurso vital para a comarca.

A visita serviu tamén para supervisar as dúas novas salas de intervención habilitadas grazas á ampliación das instalacións cedidas polo Concello de Carballo no edificio da avenida do Ambulatorio. Esta ampliación foi determinante para manter o ritmo asistencial, que se situou nunha media de 110 familias ao mes.

Durante o exercicio de 2025, a UDIAF realizou un total de 4.493 prestacións individuais. O traballo, desenvolvido por un equipo multidisciplinar de seis profesionais, inclúe sesións de apoio directo (3.229), valoracións (190) e acollidas (122). Ademais, o servizo mantén unha intensa rede de traballo con 88 recursos sanitarios, sociais e educativos da contorna.

Pola súa banda, as familias amosaron un altísimo grao de confianza no servizo, cunha puntuación global de 4,86 sobre 5. Os indicadores de acollida (4,92) e satisfacción coa intervención (4,92) sitúan á unidade de Bergantiños como un referente na atención temperá en Galicia.

